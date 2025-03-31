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    Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?

    Лацио — Торино: прогноз ставок на Серию А 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Торино»
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    Педро — игрок «Лацио»
    В рамках 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Торино». Поединок пройдет 31 марта и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Марта 2025 года

    Лацио

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    •  Лацио 21:45 Торино

    Торино

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    «Лацио»

    Турнирное положение: «Орлы» занимают 7-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе после 29-и туров. «Лацио» отстает от зоны еврокубков (топ-6) на 1 балл.

    На своем поле команда также выступает довольно средне, набрав 26 очков из 42-х возможных. «Лацио» располагается на 8-м месте по этому показателю.

    Лацио — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда крупно проиграла «Болонье» со счетом 0:5, полностью провалив 2-й тайм. До этого «Лацио» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (1:1) в Лиге Европы.

    В последних 5-и встречах в Серии А команда обыграла только «Милан» со счетом 2:1, трижды сыграла вничью и 1 раз проиграла. За этот отрезок «Лацио» поделил очки с «Удинезе» (1:1), «Венецией» (0:0) и «Наполи» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Валентин Кастельанос, Лука Пеллегрини (у обоих — травмы) и Матиас Весино (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: «Лацио» продолжает борьбу за место в еврокубках, команда конкурирует за место в топ-6 с «Ювентусом», «Ромой», «Фиорентиной» и «Болоньей».

    В последнее время «Лацио» частенько обыгрывает «Торино» в очных противостояниях. За последние 3 матча «орлы» стабильно обыгрывали своего соперника.

    «Торино»

    Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции в таблице Серии А, набрав 38 очков за 29 встреч. «Торино» уже вряд-ли упадет до зоны вылета, но и до зоны еврокубков слишком далековато.

    По результатам гостевых матчей команда также находится в середине таблицы (10-е место). «Торино» набрал 18 очков из 45-и возможных в играх на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда обыграла «Эмполи» со счетом 1:0, забив единственный гол на 70-й минуте. Матчем ранее «Торино» сыграл вничью с «Пармой» (2:2).

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Торино» трижды победил и однажды сыграл вничью.

    Не сыграют: Эмирхан Ильхан, Алие Нжие, Заннетос Савва, Перр Схюрс и Дуван Сапата (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Торино» уже несколько сезонов является крепким середняком в Серии А. Команда старается стабильно набирать очки, но до еврокубков «быкам» слишком далеко...

    К тому же, у «Торино» имеется баланс забитых и пропущенных голов в нынешнем сезоне. Команда забила 34 гола за 29 встреч и столько же пропустила.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» не может победить в последних 3-х встречах во всех турнирах

    • «Торино» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Серии А

    • В последних 3-х очных встречах «Лацио» непременно обыгрывало «Торино»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.73, победа «Торино» — 5.10, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. После крупного поражения в последнем матче «Лацио» может поникнуть.

    Ставка: Ничья за 3.55.

    Прогноз: Команды забьют хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

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    Лацио — Торино: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 31.03.202521:45. Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
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