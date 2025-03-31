В рамках 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Торино». Поединок пройдет 31 марта и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлы» занимают 7-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе после 29-и туров. «Лацио» отстает от зоны еврокубков (топ-6) на 1 балл.

На своем поле команда также выступает довольно средне, набрав 26 очков из 42-х возможных. «Лацио» располагается на 8-м месте по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда крупно проиграла «Болонье» со счетом 0:5, полностью провалив 2-й тайм. До этого «Лацио» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (1:1) в Лиге Европы.

В последних 5-и встречах в Серии А команда обыграла только «Милан» со счетом 2:1, трижды сыграла вничью и 1 раз проиграла. За этот отрезок «Лацио» поделил очки с «Удинезе» (1:1), «Венецией» (0:0) и «Наполи» (2:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Валентин Кастельанос, Лука Пеллегрини (у обоих — травмы) и Матиас Весино (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Лацио» продолжает борьбу за место в еврокубках, команда конкурирует за место в топ-6 с «Ювентусом», «Ромой», «Фиорентиной» и «Болоньей».

В последнее время «Лацио» частенько обыгрывает «Торино» в очных противостояниях. За последние 3 матча «орлы» стабильно обыгрывали своего соперника.

«Торино»

Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции в таблице Серии А, набрав 38 очков за 29 встреч. «Торино» уже вряд-ли упадет до зоны вылета, но и до зоны еврокубков слишком далековато.

По результатам гостевых матчей команда также находится в середине таблицы (10-е место). «Торино» набрал 18 очков из 45-и возможных в играх на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда обыграла «Эмполи» со счетом 1:0, забив единственный гол на 70-й минуте. Матчем ранее «Торино» сыграл вничью с «Пармой» (2:2).

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Торино» трижды победил и однажды сыграл вничью.

Не сыграют: Эмирхан Ильхан, Алие Нжие, Заннетос Савва, Перр Схюрс и Дуван Сапата (у всех — травмы).

Состояние команды: «Торино» уже несколько сезонов является крепким середняком в Серии А. Команда старается стабильно набирать очки, но до еврокубков «быкам» слишком далеко...

К тому же, у «Торино» имеется баланс забитых и пропущенных голов в нынешнем сезоне. Команда забила 34 гола за 29 встреч и столько же пропустила.

Статистика для ставок

«Лацио» не может победить в последних 3-х встречах во всех турнирах

«Торино» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Серии А

В последних 3-х очных встречах «Лацио» непременно обыгрывало «Торино»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.73, победа «Торино» — 5.10, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. После крупного поражения в последнем матче «Лацио» может поникнуть.

Ставка: Ничья за 3.55.

Прогноз: Команды забьют хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 2.00.