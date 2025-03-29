«Ювентус» обыграл «Дженоа» с новым тренером: зона Лиги Чемпионов всё ближе

«Ювентус» начал новую главу под руководством Игора Тудора с трудной, но важной победы над «Дженоа» (1:0) в 30-м туре Серии А. Единственный гол забил Кенан Йылдыз, который все громче заявляет о себе в составе «бьянконери».

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Дженоа 1:0 Гол: 1:0 Кенан Йылдыз (25') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти (Пьер Калюлю, 27'), Ллойд Келли, Ренато Вейга, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс (Шику Консейсау, 66'), Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 82'), Кенан Йылдыз, Душан Влахович Дженоа: Алессандро Дзаноли (Lorenzo Venturino, 63'), Хоан Васкес, Кони де Винтер, Стефано Сабелли, Фабио Миретти (Мортен Торсби, 80'), Жан Онана (Руслан Малиновский, 71'), Мортен Френнруп, Андреа Пинамонти (Калеб Экубан, 71'), Patrizio Masini, Alan Matturro, Nicola Leali Предупреждения: Хефрен Тюрам (31'), Igor Tudor (47'), Мортен Френнруп (55'), Руслан Малиновский (72'), Тимоти Уэа (88')

Быстрые изменения Тудора

После серии неудач (разгромные поражения от «Аталанты» и «Фиорентины») «Ювентус» уволил Тьяго Мотту и доверил команду Игору Тудору. Новый тренер сразу перешел на схему с тремя защитниками и сделал ставку на Душана Влаховича, оставив Рандаля Коло Муани в запасе.

У «Дженоа» хватало проблем: дисквалификация Аарона Мартина и травмы Максвела Корне, Витиньи, Жуниора Мессиаса и даже Марио Балотелли. Тем не менее, команда Патрика Виейра выглядела организованной и долгое время сдерживала натиск хозяев.

«Ювентус» — «Дженоа» globallookpress.com

Йылдыз делает разницу

С самого начала «Юве» завладел инициативой. Уже на первых минутах Кенан Йылдыз опасно пробил головой, но защитник «Дженоа» Стефано Сабелли вынес мяч с линии ворот.

Гол пришел уже на 25-й минуте. Игор Тудор лично ускорил розыгрыш аута, быстро вернув мяч в игру. После ввода Тён Копмейнерс нашел передачей Влаховича, серб сбросил мяч Йылдызу, и 19-летний турок шикарным ударом с острого угла вонзил мяч в дальнюю девятку — 1:0!

«Ювентус» — «Дженоа» globallookpress.com

Трибуны Allianz Stadium взорвались, а сам Тудор с улыбкой хлопнул в ладоши — его ставка на Йылдыза сработала идеально.

«Дженоа» ответил, но не смог пробить Ди Грегорио

Гости не опустили руки и даже могли сравнять счет. В первом тайме Мортен Френдруп заставил Микеле Ди Грегорио потрудиться, а после перерыва Андреа Пинамонти пробил в считанных сантиметрах от штанги.

«Ювентус» — «Дженоа» globallookpress.com

Но «Юве» контролировал игру, хоть и не блистал в атаке. Влахович не использовал момент, пробив в руки вратарю, а ближе к концу встречи Пьер Калюлю и Мануэль Локателли проверили на прочность Николу Леали ударами издали.

В компенсированное время «Ювентус» мог удвоить счет: Кефрен Тюрам убежал в контратаку и выкатил под удар Тимоти Веа, но тот слабо пробил, позволив голкиперу спасти «Дженоа».

Минимальная победа, но важный шаг

«Юве» остался в гонке за топ-4, отставая всего на одно очко от «Болоньи». Команда провела третий подряд «сухой» матч против «Дженоа» и продлила беспроигрышную серию против команд из нижней половины таблицы до 16 встреч.

Календарь и таблица Серии А

А для Игора Тудора это был идеальный дебют. Пока еще рано судить, сможет ли он вернуть «Ювентус» в потенциальную гонку за скудетто, но его первые решения явно сработали.