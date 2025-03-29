«Ювентус» обыграл «Дженоа» с новым тренером: зона Лиги Чемпионов всё ближе

Быстрые изменения Тудора
После серии неудач (разгромные поражения от «Аталанты» и «Фиорентины») «Ювентус» уволил Тьяго Мотту и доверил команду Игору Тудору. Новый тренер сразу перешел на схему с тремя защитниками и сделал ставку на Душана Влаховича, оставив Рандаля Коло Муани в запасе.
У «Дженоа» хватало проблем: дисквалификация Аарона Мартина и травмы Максвела Корне, Витиньи, Жуниора Мессиаса и даже Марио Балотелли. Тем не менее, команда Патрика Виейра выглядела организованной и долгое время сдерживала натиск хозяев.
Йылдыз делает разницу
С самого начала «Юве» завладел инициативой. Уже на первых минутах Кенан Йылдыз опасно пробил головой, но защитник «Дженоа» Стефано Сабелли вынес мяч с линии ворот.
Гол пришел уже на 25-й минуте. Игор Тудор лично ускорил розыгрыш аута, быстро вернув мяч в игру. После ввода Тён Копмейнерс нашел передачей Влаховича, серб сбросил мяч Йылдызу, и 19-летний турок шикарным ударом с острого угла вонзил мяч в дальнюю девятку — 1:0!
Трибуны Allianz Stadium взорвались, а сам Тудор с улыбкой хлопнул в ладоши — его ставка на Йылдыза сработала идеально.
«Дженоа» ответил, но не смог пробить Ди Грегорио
Гости не опустили руки и даже могли сравнять счет. В первом тайме Мортен Френдруп заставил Микеле Ди Грегорио потрудиться, а после перерыва Андреа Пинамонти пробил в считанных сантиметрах от штанги.
Но «Юве» контролировал игру, хоть и не блистал в атаке. Влахович не использовал момент, пробив в руки вратарю, а ближе к концу встречи Пьер Калюлю и Мануэль Локателли проверили на прочность Николу Леали ударами издали.
В компенсированное время «Ювентус» мог удвоить счет: Кефрен Тюрам убежал в контратаку и выкатил под удар Тимоти Веа, но тот слабо пробил, позволив голкиперу спасти «Дженоа».
Минимальная победа, но важный шаг
«Юве» остался в гонке за топ-4, отставая всего на одно очко от «Болоньи». Команда провела третий подряд «сухой» матч против «Дженоа» и продлила беспроигрышную серию против команд из нижней половины таблицы до 16 встреч.
А для Игора Тудора это был идеальный дебют. Пока еще рано судить, сможет ли он вернуть «Ювентус» в потенциальную гонку за скудетто, но его первые решения явно сработали.