«Интер» — «Удинезе»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 30-го тура итальянской Серии Апереигралсо счетом 2:1.

На голы Марко Арнаутовича и Давида Фраттези гости ответили точным ударом Омара Соле.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Удинезе 2:1 Голы: 1:0 Марко Арнаутович (12'), 2:0 Давиде Фраттези (29'), 2:1 Умар Соле (71') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Никола Залевский, 76'), Федерико Димарко (Янн Биссекк, 63'), Давиде Фраттези (Николо Барелла, 63'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 64'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам, Марко Арнаутович (Хоакин Корреа, 55') Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Умар Соле, Юрген Эккеленкамп (Симоне Пафунди, 79'), Ассан Камара (Rui Modesto, 70'), Санди Ловрич (Икер Браво, 46'), Йеспер Карлстрём (Ойер Саррага, 70'), Артюр Атта (Мартин Пайеро, 70'), Яка Бийол, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Предупреждения: Simone Inzaghi (47'), Кристьян Аслани (90 + 1'), Simone Inzaghi (90 + 3'), Николо Барелла (90 + 4')

Календарь и таблица Серии А

«Интер» теперь имеет в своем активе 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Удинезе» 40 баллов и десятая строчка.