21:45Наполи — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Пулишич«Наполи» — «Милан». Онлайн
  • 21:35
    • «Зенит» во втором тайме разгромил «Рубин»
    Все новости спорта

    «Интер» оказался сильнее «Удинезе»

    «Интер» — «Удинезе»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Удинезе
    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Удинезе» со счетом 2:1.

    «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»

    На голы Марко Арнаутовича и Давида Фраттези гости ответили точным ударом Омара Соле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Удинезе 2:1
    Голы: 1:0 Марко Арнаутович (12'), 2:0 Давиде Фраттези (29'), 2:1 Умар Соле (71') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Никола Залевский, 76'), Федерико Димарко (Янн Биссекк, 63'), Давиде Фраттези (Николо Барелла, 63'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 64'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам, Марко Арнаутович (Хоакин Корреа, 55') Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Умар Соле, Юрген Эккеленкамп (Симоне Пафунди, 79'), Ассан Камара (Rui Modesto, 70'), Санди Ловрич (Икер Браво, 46'), Йеспер Карлстрём (Ойер Саррага, 70'), Артюр Атта (Мартин Пайеро, 70'), Яка Бийол, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Предупреждения: Simone Inzaghi (47'), Кристьян Аслани (90 + 1'), Simone Inzaghi (90 + 3'), Николо Барелла (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» теперь имеет в своем активе 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Удинезе» 40 баллов и десятая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» будет торопиться!
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На льду лидера Востока «Баффало» ждет провал
  • «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Джокович обыграет Меньшика и возьмет 100-й титул в карьере?
  • Меньшик — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры