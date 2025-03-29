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    «Реал» — «Леганес»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Реал» в Мадриде примет «Леганес» в рамках очного матча 29-го тура испанской Примеры, который состоится 29 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 23:00 мск.

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    «Реалу» нужно догонять «Барсу» в таблице. Сейчас «сливочные» отстают от оппонента на 3 очка, при этом «каталонцы» сыграют матч в воскресенье. Таким образом, команда Карло Анчелотти просто обязана брать 3 очка.

    В нынешнем сезоне «Реал» уже побеждал «Леганес». Он сделал это дважды. В обоих случаях хозяева забивали минимум 3 мяча. Вполне возможно, что нас ждет такой же результативный поединок и в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, сделав ставку на голы и победителя поединка.

    • Букмекеры ждут, что «Реал» без труда обыграет соперника. Котировки составляют 1.19 и 14.0 соответственно.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Реала» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Леганес» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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