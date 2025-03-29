«Реалу» нужно догонять «Барсу» в таблице. Сейчас «сливочные» отстают от оппонента на 3 очка, при этом «каталонцы» сыграют матч в воскресенье. Таким образом, команда Карло Анчелотти просто обязана брать 3 очка.
В нынешнем сезоне «Реал» уже побеждал «Леганес». Он сделал это дважды. В обоих случаях хозяева забивали минимум 3 мяча. Вполне возможно, что нас ждет такой же результативный поединок и в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, сделав ставку на голы и победителя поединка.
- Букмекеры ждут, что «Реал» без труда обыграет соперника. Котировки составляют 1.19 и 14.0 соответственно.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Реала» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Леганес» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.