29 марта в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Леганес». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает бороться за чемпионский титул.

Сейчас команда из столицы Испании имеет в своем активе 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Мадридцы смогли 59 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах столичная команда переиграла «Вильярреал» (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1).

Также команда из Мадрида смогла пройти «Атлетико» (2:1, 0:1) по пенальти в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

До этого же «сливочные» проиграли «Бетису» (1:2), но выиграли у «Жироны» (2:0).

Не сыграют: травмированы у «королевского клуба» Дани Карвахаль, Дани Себальос, Ферланн Менди, Эдер Милитао и Хесус Вальехо.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти все еще претендуют на «требл». «Реал» продолжает борьбу в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

Безусловно, выиграть все «Реалу» будет крайне сложно, однако зацепиться за какой-то из трофеев мадридцы просто обязаны.

«Леганес»

Турнирное положение: команда из одноименного города ведет отчаянную борьбу за выживание.

Коллектив из пригорода Мадрида смог набрать 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

«Бело-синие» смогли забить 26 мячей, а пропустили целых 43.

Последние матчи: в прошлых играх «Леганес» уступил «Бетису» (2:3) и «Сельте» (1:2).

До этого же подопечные Борхи Хименеса смогли победить «Хетафе» (1:0).

Перед этим было также поражение от «Реал Сосьедада» (0:1) и ничья с «Алавесом» (3:3).

Не сыграют: травмированы Борна Баришич и Энрик Франкеса.

Состояние команды: задача у «Леганеса» одна — это сохранение прописки в элите. В прошлом сезоне команда стала первой в Сегунде, а теперь нужно закрепиться в сильнейшем дивизионе страны.

Сейчас «Леганес» только по дополнительным показателям отстает от спасительного места, поэтому вся борьба только начинается и она еще впереди.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Леганес» проиграл 3 из последних 4 матчей

в последней очной игре «Реал» победил «Леганес» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.90, а победа «Леганеса» — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Леганес» хоть и выступает нестабильно, но почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 2.10.

Прогноз: «Реал» намного сильнее «Леганеса», поэтому вполне может разгромить соперника.

Ставка: победа «Реала» с форой-2,5 за 2.15.