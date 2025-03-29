ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсТяжелый вес UFC на грани краха. Середняки и ветераны в топ-15, но нет новых звезд Коул Палмер«Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25 Дин ХёйсенКак Дин Хёйсен отказал «Реалу» — и стал новым героем Испании
    Все новости спорта

    Пропустит ли «Реал» от «Леганеса»?

    Реал Мадрид — Леганес: Ставка (к.2.10) и прогноз на Примеру 29 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Леганес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Мадрид» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе («Реал»)
    29 марта в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Леганес». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 29 Марта 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает бороться за чемпионский титул.

    Сейчас команда из столицы Испании имеет в своем активе 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Мадридцы смогли 59 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах столичная команда переиграла «Вильярреал» (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1).

    Также команда из Мадрида смогла пройти «Атлетико» (2:1, 0:1) по пенальти в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    До этого же «сливочные» проиграли «Бетису» (1:2), но выиграли у «Жироны» (2:0).

    Не сыграют: травмированы у «королевского клуба» Дани Карвахаль, Дани Себальос, Ферланн Менди, Эдер Милитао и Хесус Вальехо.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти все еще претендуют на «требл». «Реал» продолжает борьбу в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

    Безусловно, выиграть все «Реалу» будет крайне сложно, однако зацепиться за какой-то из трофеев мадридцы просто обязаны.

    «Леганес»

    Турнирное положение: команда из одноименного города ведет отчаянную борьбу за выживание.

    Коллектив из пригорода Мадрида смог набрать 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

  • «Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
  • Зреет масштабный конфликт
  • 21/03/2025

    • «Бело-синие» смогли забить 26 мячей, а пропустили целых 43.

    Последние матчи: в прошлых играх «Леганес» уступил «Бетису» (2:3) и «Сельте» (1:2).

    До этого же подопечные Борхи Хименеса смогли победить «Хетафе» (1:0).

    Перед этим было также поражение от «Реал Сосьедада» (0:1) и ничья с «Алавесом» (3:3).

    Не сыграют: травмированы Борна Баришич и Энрик Франкеса.

    Состояние команды: задача у «Леганеса» одна — это сохранение прописки в элите. В прошлом сезоне команда стала первой в Сегунде, а теперь нужно закрепиться в сильнейшем дивизионе страны.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Сейчас «Леганес» только по дополнительным показателям отстает от спасительного места, поэтому вся борьба только начинается и она еще впереди.

    Статистика для ставок

    • «Реал» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Леганес» проиграл 3 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре «Реал» победил «Леганес» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.90, а победа «Леганеса» — в 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Леганес» хоть и выступает нестабильно, но почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

    Прогноз: «Реал» намного сильнее «Леганеса», поэтому вполне может разгромить соперника.

    Ставка: победа «Реала» с форой-2,5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Талант — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Узген — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Навбахор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бунедкор — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Реал Мадрид — Леганес: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 29.03.202523:00. Пропустит ли «Реал» от «Леганеса»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры