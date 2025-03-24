Франция — Хорватия: счет матча 2:0 (5:4 по пен.), обзор голов

одолела(2:0, 5:4 по пен.) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

В основное время матча Франция смогла забить 2 гола, отличились Майкл Олисе на 52-й минуте и Усман Дембеле на 80-й минуте.

Сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась Франция. Победный удар на счету Деотшанкюля Юпамекано.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Франция — Хорватия 2:0 Голы: 1:0 Майкл Олисе (52'), 2:0 Усман Дембеле (80'), 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (103'), 2:1 Орельен Чуаэми (пенальти) (103'), 2:1 Никола Моро (пенальти) (103'), 3:2 Рандаль Коло Муани (пенальти) (103'), 3:2 Марио Пашалич (пенальти) (103'), 3:3 Кристиян Якич (пенальти) (103'), 4:4 Дезире Дуэ (пенальти) (103'), 4:4 Дуйе Чалета-Цар (пенальти) (103') Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Ману Коне (Уоррен Заир-Эмери, 111'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 99'), Майкл Олисе (Эдуардо Камавинжа, 106'), Брэдли Баркола (Дезире Дуэ, 66'), Килиан Мбаппе Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол (Марин Понграчич, 106'), Дуйе Чалета-Цар, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Иван Перишич (Марио Пашалич, 71'), Матео Ковачич (Кристиян Якич, 81'), Лука Модрич (Никола Моро, 81'), Анте Будимир (Франьо Иванович, 60'), Андрей Крамарич (Мартин Батурина, 71'), Petar Sucic Предупреждения: Йосип Штанишич (35'), Килиан Мбаппе (37'), Матео Ковачич (45'), Йошко Гвардиол (45 + 3'), Дуйе Чалета-Цар (61'), Доминик Ливакович (74'), Кристиян Якич (90 + 5'), Рандаль Коло Муани (103')

По сумме 2-х встреч (0:2, 2:0, 5:4 по пен.) Франция пробилась в полуфинал Лиги наций. Хорватия завершила свое выступление на турнире.