Доннарумма может перебраться в «Интер»

По данным авторитетного итальянского издания Corriere della Sera, голкипер французского «Пари Сен-Жермен»летом может перебраться в

Нерадзурри намерены усилить позицию первого номера, на которой сейчас выступает Ян Зоммер. Доннарумма идет под первым номером в их списке.

Еще одним доводом в пользу перехода голкипера является то, что сейчас в «Интере» работает его бывший тренер Джанлука Спинелли, поддерживающий отличные отношения с Доннаруммой.

Календарь и таблица Серии А

26-летний голкипер является воспитанником «Милана». В составе «ПСЖ» выступает с 2021 года. В этом сезоне провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 35 млн.