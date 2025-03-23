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    Доннарумма может перебраться в «Интер»

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    По данным авторитетного итальянского издания Corriere della Sera, голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма летом может перебраться в «Интер».

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Нерадзурри намерены усилить позицию первого номера, на которой сейчас выступает Ян Зоммер. Доннарумма идет под первым номером в их списке.

    Еще одним доводом в пользу перехода голкипера является то, что сейчас в «Интере» работает его бывший тренер Джанлука Спинелли, поддерживающий отличные отношения с Доннаруммой.

    Календарь и таблица Серии А

    26-летний голкипер является воспитанником «Милана». В составе «ПСЖ» выступает с 2021 года. В этом сезоне провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 35 млн.

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