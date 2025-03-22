Уэльс в последнем поединке разгромил Исландию 4:1 в рамках Лиги наций. После этого результата валлийцы получили повышение в Лигу А.
Казахи в ноябре проиграли 0:5 Норвегии в Лиге наций и после этого не играли до февраля. В феврале и марте гости провели по одному товарищескому матчу. Они уступили 0:2 Северной Корее и с тем же счетом обыграли Кюрасао.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе сделали ставку на хозяев.
- Букмекеры также не верят в гостей: 1.30 на Уэльс, 10.0 на Казахстан, 5.40 на ничью.
- Про прогнозу ИИ валлийцы должны выиграть со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уэльс — Казахстан смотрите на LiveCup.Run.
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