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    Уэльс — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Уэльса Сборная Казахстана
    22 марта в Кардиффе сборная Уэльса примет команду Казахстана в матче отборочного цикла чемпионата мира. Начало встречи в 22:45 мск.

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    Уэльс в последнем поединке разгромил Исландию 4:1 в рамках Лиги наций. После этого результата валлийцы получили повышение в Лигу А.

    Казахи в ноябре проиграли 0:5 Норвегии в Лиге наций и после этого не играли до февраля. В феврале и марте гости провели по одному товарищескому матчу. Они уступили 0:2 Северной Корее и с тем же счетом обыграли Кюрасао.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе сделали ставку на хозяев.

    • Букмекеры также не верят в гостей: 1.30 на Уэльс, 10.0 на Казахстан, 5.40 на ничью.

    • Про прогнозу ИИ валлийцы должны выиграть со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Уэльс — Казахстан смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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