22 марта в Кардиффе сборнаяа примет командуа в матче отборочного цикла чемпионата мира. Начало встречи в 22:45 мск.

Уэльс в последнем поединке разгромил Исландию 4:1 в рамках Лиги наций. После этого результата валлийцы получили повышение в Лигу А.

Казахи в ноябре проиграли 0:5 Норвегии в Лиге наций и после этого не играли до февраля. В феврале и марте гости провели по одному товарищескому матчу. Они уступили 0:2 Северной Корее и с тем же счетом обыграли Кюрасао.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе сделали ставку на хозяев.

в своем прогнозе сделали ставку на хозяев. Букмекеры также не верят в гостей: 1.30 на Уэльс, 10.0 на Казахстан, 5.40 на ничью.

Про прогнозу ИИ валлийцы должны выиграть со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уэльс — Казахстан смотрите на LiveCup.Run.

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