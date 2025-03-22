ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА Лионель МессиСтарость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит» Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ
  • 19:45
    • Блинкова выбила Шнайдер с турнира в Майами
    Все новости спорта

    Уэльс уничтожит казахстанскую сборную?

    Уэльс — Казахстан: прогноз и ставка на квалификацию ЧМ-2026 22 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на Сборная Казахстана
    Прогноз и ставки на Уэльс — Казахстан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Уэльса
    В рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Уэльс примет Казахстан. Поединок пройдет 22 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2025 года

    Уэльс U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Уэльс U21 16:00 Швеция U21

    Швеция U21

  • Стокгольм
    •

    Уэльс

    Турнирное положение: Сборная еще не провела ни одного матча в решающей стадии квалификации чемпионата мира. В группе J Уэльс встретится с Казахстаном, Бельгией, Северной Македонией и Лихтенштейном.

    В последнее время сборная выступала в Лиге наций (Лига В), где показывала отличные результаты. По итогам группового этапа Уэльс занял 1-е место в 4-й группе, набрав 12 очков за 6 туров.

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций сборная разгромила Исландию со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее Уэльс сыграл вничью с Турцией (0:0).

    Сборная не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок команда по 3 раза выиграла и сыграла вничью, в прошедших 3-х поединках Уэльс пропустил всего 1 раз.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Уэльс находится в прекрасной форме, у команды есть реальная возможность пробраться на чемпионат мира. Проблемы может создать только сборная Бельгии.

    К тому же, на своем поле Уэльс выступает очень уверенно. В последних 9-и домашних встречах сборная проиграл только 1 раз при 5-и победах и 3-х ничьих.

    Казахстан

    Турнирное положение: Сборная также начинает свой путь в квалификации чемпионата мира. Казахстан точно не будет фаворитом в борьбе за 1-е место, ведь последние результаты команды вызывают вопросы.

    Сборная полностью провалилась на групповом этапе Лиги наций (Лига В), набрав лишь 1 очко за 6 туров. Логично, что Казахстан занял последнее 4-е место в вылетел в Лигу С.

  • На краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана
  • Результаты национальной команды Казахстана под началом российского тренера выглядят удручающе
  • 22/11/2024

    • Последние матчи: В прошлом поединке сборной удалось прервать свою ужасную серию поражений, обыграл Кюрасао (2:0) в товарищесвом матче, а до этого Казахстан уступил с таким же счетом Северной Корее.

    До этого сборная 5 раз проиграла в Лиге наций. За этот отрезок Казахстан дважды уступил Австрии (0:2 и 0:4), Словении (0:3 и 0:1), а также проиграл Норвегии (0:5).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Сборная Казахстана рассталась с главным тренером Станиславом Черчесовым, у которого явно «не пошло» в национальной команде. Сейчас сборная будет пытаться реабилитироваться за провальную Лигу наций.

    Казахстанская национальная команда впервые в своей истории встретится с Уэльсом. Гостям точно будет непросто, ведь соперник уверен в себе и продолжает создавать проблемы оппонентам.

    Статистика для ставок

    • Уэльс не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

    • Казахстан проиграл 5 последних матчей в Лиге наций

    • Казахстан также проиграл 8 последних матчей на чужом поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Уэльса — 1.22, победа Казахстана — 16.00, ничья — за 6.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Уэльс снова не проиграет. Учитывая неудачную игру Казахстана в последнее время, хозяева разгромят соперника.

    Ставка: Победа Уэльса с форой (-2) за 2.12.

    Прогноз: Уэльс начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал Уэльса 1 больше в 1-м тайме за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Монфис — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бурунди — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гана — Чад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хиджиката — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мухова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальта — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Андорра — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.74
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уэльс — Казахстан: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 22.03.202522:45. Уэльс уничтожит казахстанскую сборную?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры