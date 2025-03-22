Уэльс U21
Швеция U21
Уэльс
Турнирное положение: Сборная еще не провела ни одного матча в решающей стадии квалификации чемпионата мира. В группе J Уэльс встретится с Казахстаном, Бельгией, Северной Македонией и Лихтенштейном.
В последнее время сборная выступала в Лиге наций (Лига В), где показывала отличные результаты. По итогам группового этапа Уэльс занял 1-е место в 4-й группе, набрав 12 очков за 6 туров.
Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций сборная разгромила Исландию со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее Уэльс сыграл вничью с Турцией (0:0).
Сборная не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок команда по 3 раза выиграла и сыграла вничью, в прошедших 3-х поединках Уэльс пропустил всего 1 раз.
Состояние команды: Уэльс находится в прекрасной форме, у команды есть реальная возможность пробраться на чемпионат мира. Проблемы может создать только сборная Бельгии.
К тому же, на своем поле Уэльс выступает очень уверенно. В последних 9-и домашних встречах сборная проиграл только 1 раз при 5-и победах и 3-х ничьих.
Казахстан
Турнирное положение: Сборная также начинает свой путь в квалификации чемпионата мира. Казахстан точно не будет фаворитом в борьбе за 1-е место, ведь последние результаты команды вызывают вопросы.
Сборная полностью провалилась на групповом этапе Лиги наций (Лига В), набрав лишь 1 очко за 6 туров. Логично, что Казахстан занял последнее 4-е место в вылетел в Лигу С.
Последние матчи: В прошлом поединке сборной удалось прервать свою ужасную серию поражений, обыграл Кюрасао (2:0) в товарищесвом матче, а до этого Казахстан уступил с таким же счетом Северной Корее.
До этого сборная 5 раз проиграла в Лиге наций. За этот отрезок Казахстан дважды уступил Австрии (0:2 и 0:4), Словении (0:3 и 0:1), а также проиграл Норвегии (0:5).
Состояние команды: Сборная Казахстана рассталась с главным тренером Станиславом Черчесовым, у которого явно «не пошло» в национальной команде. Сейчас сборная будет пытаться реабилитироваться за провальную Лигу наций.
Казахстанская национальная команда впервые в своей истории встретится с Уэльсом. Гостям точно будет непросто, ведь соперник уверен в себе и продолжает создавать проблемы оппонентам.
Статистика для ставок
- Уэльс не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей
- Казахстан проиграл 5 последних матчей в Лиге наций
- Казахстан также проиграл 8 последних матчей на чужом поле
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Уэльса — 1.22, победа Казахстана — 16.00, ничья — за 6.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: Уэльс снова не проиграет. Учитывая неудачную игру Казахстана в последнее время, хозяева разгромят соперника.
Ставка: Победа Уэльса с форой (-2) за 2.12.
Прогноз: Уэльс начнет делать результат уже в 1-м тайме.
Ставка: Индивидуальный тотал Уэльса 1 больше в 1-м тайме за 1.78.