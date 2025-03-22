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    Альварес: Если там и были два касания, то контакт был минимальным

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    Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о ситуации с пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0, 2:4 пен.).

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    11-метровый не был засчитан из-за двойного касания Альвареса по мячу.

    «Я посмотрел этот момент тысячу раз. Повсюду есть видео. Я не почувствовал касания по мячу. Если там и были два касания, то контакт был минимальным, его было очень трудно заметить. Но уже все...

    Правила должны быть понятнее, ведь я не пытался воспользоваться преимуществом. Например, если во время удара с пенальти вратарь выходит из ворот, то 11-метровый удар назначается заново. Это делается не для того, чтобы получить какое-либо преимущество. Очень жаль, что так произошло», — приводит слова Альвареса ESPN.

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    Встреча состоялась 12 марта. «Атлетико» одержал победу в основное время (1:0), но уступил в серии пенальти (2:4) и покинул турнир.

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