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    Тухель: Я доволен всей той работой, которую мы сейчас проводим

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Албании Сборная Англии Футбол Англии
    Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче против Албании в квалификации ЧМ-2026.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Должен сказать, что я с нетерпением жду выхода команды на поле. Я доволен всей той работой, которую мы сейчас проводим. Кто-то сказал мне, что это, возможно, лучшая подготовка за всё время. Возможно, они правы. Мы хотим победить в матчах с Албанией и Латвией. Хотим одержать в двух домашних матчах две победы.

    Мы должны готовиться к борьбе в сложной группе, к непростым матчам. Лёгких матчей больше не будет. Другие команды и их игроки будут усложнять нам жизнь, и мы должны быть готовы к этому. В общем, наша цель вполне ясна — мы хотим получить путёвку на чемпионат мира уже по итогам группового этапа, после чего начать подготовку к турниру в Америке», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Матч Англия — Албания состоится уже сегодня, 21 марта. Начало — в 22:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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