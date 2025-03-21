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    Англия — Албания: ставка (к. 1.79) и прогноз на ЧМ-2026 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Албании
    Прогноз и ставки на Англия — Албания
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    Томас Тухель
    21 марта в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Англия и Албания Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Албания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 25 Марта 2025 года

    Ангола

  • Луанда
    •  Ангола 19:00 Кабо-Верде

    Кабо-Верде

  • Прая
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    Англия

    Турнирное положение: это будет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в группе К.

    Последние матчи: в шестом туре Лиги наций Англия разгромила на своем поле Ирландию со счетом 5:0. Первый тайм не принес забитых мячей, но после перерыва англичан прорвало, и они пять раз поразили ворота соперника. Отличились Кейн, Гордон, Беллингем, Боуэн и Харвуд-Бейлз.

    Ранее была победа над Грецией (3:0) в гостях и над Финляндией (3:1).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: это будет первый официальный матч Англии под началом Томаса Тухеля. В команде три дебютанта: вратарь Траффорд, защитник Куанса, нападающий Соланке, некоторые из них вызывались на сборы, но не провели ни одного матча за клуб. Также вернулся в состав Рашфорд, в остальном в команде почти все сильнейшие.

    Албания

    Турнирное положение: это будет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в группе К.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче Лиги наций Албания на своем поле уступила Украине на своем поле со счетом 1:2. Уже к 10-й минуте соперник смог поразить ворота албанцев дважды, после чего сосредоточился на обороне своих ворот и отлично в этом преуспел. Албания смогла забить единственный мяч лишь на 75-й минуте с пенальти после удара Байрами.

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    До этого была ничья дома с Чехией (0:0) и победа в гостях над Албанией (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Стракоша (в), Исмаили (з).

    Состояние команды: в прошлом году Албания выступала крайне неровно, чередуя отличные и плохие по качеству матчи. С февраля 2024 года с ней работает итальянский тренер Паоло Николато, к которому есть претензии со стороны болельщиков и футболистов. Традиционно со сборной очень много футболистов из Серии А, где они на неплохом счету.

    Статистика для ставок

    • В 2021-м году в рамках отбора к ЧМ-2022 Англия выиграла в Албании со счетом 2:0

    • Матч на поле англичан также завершился их победой (5:0)

    • В 2001-м году также обе встречи были за Англией (3:1, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,17, а на Албанию — 19,0, ничью букмекеры оценивают в 7,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

    Прогноз: это первый матч Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии, поэтому настрой будет соответствующий. У гостей не будет ведущего защитника Исмаили и основного голкипера Стракоши, что очень сильно ударит по крепости обороны. Хозяева на голову сильнее своего соперника и должны добиваться уверенной победы в первой игре отбора ЧМ-2026.

    Основная ставка: победа Англии с форой -2 за 1,86.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: победа Англии в первом тайме с форой — 1 за 2,25.

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    Англия — Албания: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 21.03.202522:45. Англия покажет себя при Тухеле
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