Сборныепроведут первый матч в рамках стыков лиг А и В. Украинцы имеют шанс вернуться в Лигу А, а бельгийцам необходимо сохранить прописку. Матч состоится 20 марта в 22:45 мск.

Последний матч в турнире Украина выиграла. Она одолела сборную Албании 2:1. Перед этим были две ничьи 1:1 с Грузией и Чехией.

Бельгия провалила этот сезон в Лиге наций, проиграв 4 матча из 6. Причем одержала команда только одну победу за 6 туров. Команда проиграла 3 матча подряд, и последние два всухую.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.50 и 3.50.

подготовили прогноз с двумя ставками за 2.50 и 3.50. Бельгия — фаворит букмекеров за 1.96. На Украину можно поставить за 4.20.

Искусственный интеллект полагает, что первая встреча закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Украина — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.

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