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    Украина — Бельгия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборные Украины и Бельгии проведут первый матч в рамках стыков лиг А и В. Украинцы имеют шанс вернуться в Лигу А, а бельгийцам необходимо сохранить прописку. Матч состоится 20 марта в 22:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч в турнире Украина выиграла. Она одолела сборную Албании 2:1. Перед этим были две ничьи 1:1 с Грузией и Чехией.

    Бельгия провалила этот сезон в Лиге наций, проиграв 4 матча из 6. Причем одержала команда только одну победу за 6 туров. Команда проиграла 3 матча подряд, и последние два всухую.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.50 и 3.50.

    • Бельгия — фаворит букмекеров за 1.96. На Украину можно поставить за 4.20.

    • Искусственный интеллект полагает, что первая встреча закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Украина — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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