Последний матч в турнире Украина выиграла. Она одолела сборную Албании 2:1. Перед этим были две ничьи 1:1 с Грузией и Чехией.
Бельгия провалила этот сезон в Лиге наций, проиграв 4 матча из 6. Причем одержала команда только одну победу за 6 туров. Команда проиграла 3 матча подряд, и последние два всухую.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.50 и 3.50.
- Бельгия — фаворит букмекеров за 1.96. На Украину можно поставить за 4.20.
- Искусственный интеллект полагает, что первая встреча закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Украина — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.
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