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    Бельгия быстро вскроет оборону украинцев

    Украина — Бельгия: Ставка и прогноз на футбол, Лига наций, 20 марта 2025 года

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    Ромелу Лукаку
    20 марта в 1/4 финала плей-офф дивизионов A/B Лиги наций по футболу сыграют Украина и Бельгия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Бельгия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В 20 Марта 2025 года

    Украина

  • Киев
    •  Украина 22:45 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
    •

    Украина

    Турнирное положение: «Жёлто-синие» не лучшим образом выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Украина в 6 турах группового этапа набрала всего 8 очков. Причем команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

    Украина — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Жёлто-синие» сумели переиграть Албанию (2:1).

    При этом чуть ранее украинцы подписали мировую с Грузией (1:1). Да и поединок с Чехией завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Украина разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: «Жёлто-синие» способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    С Бельгией украинцы пересекались лишь однажды. В июне прошлого года Украина подписала с бельгийцами сухую мировую.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. «Жёлто-синие» способны выстрелить в самый неожиданный момент.

    Бельгия

    Турнирное положение: Бельгийцы групповой этап Лиги наций провели неудачно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем Бельгия в 6 поединках набрала всего 4 очка. При этом команда в этих матчах отличилась 6 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Бельгия минимально уступила Израилю.

    До того команда не устояла перед Италией (0:1). А вот встреча с Францией также завершилась досадным поражением (1:2).

    Вообще же, Бельгия в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе бельгийцы выглядят крайне неуверенно. Состав команды начинен сильными атакующими исполнителями, но цельной игровой картины пока не выходит.

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    К слову, Бельгия уступила в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах команда не забила ни разу.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Бельгия постарается сыграть как можно агрессивнее. Ромелу Лукаку в строю и явно проявит свои лучшие качества.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Кевин Де Брюйне еще не сказал своего последнего слова.

    Статистика для ставок

    • Бельгийцы в среднем забивают гол за матч

    • Украина в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • Бельгийцы проиграли в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

    Прогноз: Бельгийцы выглядят мощнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

    Украинцы не могут похвастать стабильностью результатов, да и Бельгия явно прибавит в плане реализации.

    Ставка: Победа Бельгии в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    Украина — Бельгия: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 20.03.202522:45. Бельгия быстро вскроет оборону украинцев
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