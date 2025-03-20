20 марта в 1/4 финала плей-офф дивизионов A/B Лиги наций по футболу сыграют Украина и Бельгия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Бельгия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Украина

Турнирное положение: «Жёлто-синие» не лучшим образом выступили на групповом этапе Лиги наций. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Украина в 6 турах группового этапа набрала всего 8 очков. Причем команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Жёлто-синие» сумели переиграть Албанию (2:1).

При этом чуть ранее украинцы подписали мировую с Грузией (1:1). Да и поединок с Чехией завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Украина разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: «Жёлто-синие» способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

С Бельгией украинцы пересекались лишь однажды. В июне прошлого года Украина подписала с бельгийцами сухую мировую.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. «Жёлто-синие» способны выстрелить в самый неожиданный момент.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгийцы групповой этап Лиги наций провели неудачно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем Бельгия в 6 поединках набрала всего 4 очка. При этом команда в этих матчах отличилась 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Бельгия минимально уступила Израилю.

До того команда не устояла перед Италией (0:1). А вот встреча с Францией также завершилась досадным поражением (1:2).

Вообще же, Бельгия в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе бельгийцы выглядят крайне неуверенно. Состав команды начинен сильными атакующими исполнителями, но цельной игровой картины пока не выходит.

К слову, Бельгия уступила в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах команда не забила ни разу.

Имея весьма крепкий по именам состав, Бельгия постарается сыграть как можно агрессивнее. Ромелу Лукаку в строю и явно проявит свои лучшие качества.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Кевин Де Брюйне еще не сказал своего последнего слова.

Статистика для ставок

Бельгийцы в среднем забивают гол за матч

Украина в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

Бельгийцы проиграли в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

Прогноз: Бельгийцы выглядят мощнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

Украинцы не могут похвастать стабильностью результатов, да и Бельгия явно прибавит в плане реализации.

Ставка: Победа Бельгии в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 3.50