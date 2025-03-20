В матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные. Поединок состоится 20 марта в 22:45 мск на «Джузеппе Меацца» в Милане.

В своем последнем матче в турнире Италия проиграла Франции 1:3, но это не помешало хозяевам занять второе место в группе.

Германия выиграла 3-ю группу. Она имеет возможность во второй раз подряд огорчить итальянцев в Лиге наций. Однако последняя встреча соперников в Италии завершилась ничьей 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.86.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.86. Букмекеры дают 2.75 на Италия, 2.85 на Германию и 3.30 на ничью.

Искусственный интеллект прогнозирует победу Германии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Италия — Германия смотрите на LiveCup.Run.

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