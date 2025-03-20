20 марта в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сборная Италии примет команду Германии в первом матче 1/4 финала Лиги наций. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Германия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Италия

Путь в плей-офф: «Скуадра Адзурра» на групповой стадии в компании с Францией, Бельгией и Израилем финишировала на второй строке, набрав 13 баллов.

Сборная Италии смогла выиграть четыре матча из шести проведенных, раз уступила и раз сыграла вничью, разница мячей составила 13:8.

Последние матчи: Итальянцы проиграли свой предыдущий проведенный поединок, который был еще в ноябре, уступив в родных стенах Франции со счетом 1:3. До этого же они выиграли два матча кряду, одолев в гостях 1:0 Бельгию и разгромив на своем поле Израиль 4:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Национальная команда Италии уступила в своем последнем проведенном поединке. И этой неудачей она прервала свою 5-матчевую серию без поражений. В данном отрезке итальянцы расписали один мировой исход и отпраздновали четыре виктории.

Всего же девять минувших встреч с учетом всех турниров они потерпели три фиаско, дважды сыграли вничью и добыли четыре выигрыша. И за весь этот период Италия не забивала в двух случаях, а свои ворота на замке сохранила только в одном поединке.

Германия

Путь в плей-офф: «Бундестим» закончил групповую стадию на первой строке в своем квартете с 14 очками, опередив Нидерланды, Венгрии и Боснии.

Сборная Германии смогла выиграть четыре поединка из шести проведенных и дважды сыграла вничью, разница мячей составила 18:4.

Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке немцы расписали гостевую мировую с венграми, сыграв со счетом 1:1. А до этого они выиграли две домашние игры, разгромив команду Боснии со счетом 7:0 и скромно одолев Нидерланды — 1:0.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Сборная Германии не знает горечи поражений с учетом основного времени вот уже на протяжении 15 игр подряд во всех соревнованиях. В этот период коллектив расписал четыре мировых исхода и отпраздновал десять викторий. И только в одном поединке за данный период немцы не смогли отличиться, а свои ворота на замке за это время они сохранили аж в семи случаях.

Статистика для ставок

Италия не может обыграть Германию уже на протяжении шести игр кряду, проиграв дважды за это время

Последний раз между собой эти сборные встречались в 2022 году. И тогда в Италии была зафиксирована ничья 1:1, а в Германии победили хозяева 5:2

В семи из восьми предыдущих очных встреч этих команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 2.71, победа Италии — 2.74, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Очная статистика этих команд указывает на то, что с большей долей вероятности они смогут обменяться забитыми мячами, ведь данная ставка играла в семи из восьми предыдущих очных игр данных сборных.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.86.

Прогноз: И ожидаем от этого противостояния упорной игры и мирового исхода, ну по крайней мере хотя бы в первом тайме.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.