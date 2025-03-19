Ледяхов: Гренаде, может, и я бы забил даже в своем возрасте

Известный российский экс-футболистпрокомментировал возможный рекордв сборной России.

«Вызов Дзюбы в сборную скорее не удивил. Сейчас травмирован Тюкавин, и в команде не доставало форвардов. А Дзюба сейчас в своей лучшей форме, забивает и точно заслужил вызов в сборную.

Теперь дело за рекордом. Гренаде, может, и я бы забил даже в своём возрасте. Будем надеяться, что и Артём сможет и побьёт рекорд Кержакова», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

В настоящий момент Дзюба и Кержаков имеют по 30 забитых мячей в составе сборной России. Игра с Гренадой пройдет сегодня, 20:00 (мск).