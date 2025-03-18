Дель Пьеро: «Ювентус» находится в ужасном состоянии

Легенда туринского «Ювентуса», чемпион мира 2006 года,объяснил, почему его любимый клуб показывает столь плачевные результаты в последних матчах нынешнего сезона.

«Команда находится в очень плохом состоянии, и это совершенно не отражает дух "Ювентуса". Можно выигрывать или проигрывать, но всегда нужно делать это с высоко поднятой головой. Никто из тех, кто был на поле, не может спокойно сказать, что полностью выложился.

Никакой реакции на поле, никакой реакции на скамейке: первые три замены — это три защитника! Семь пропущенных голов за два матча — тут нечего комментировать. "Ювентусу" не хватает стабильности в составе. Мотта каждый раз выпускает на поле разную команду.

Для того чтобы бороться за четвёртое место, нужна реакция. В клубе говорят, что это главная цель, но для "Ювентуса" это должно быть минимальной задачей», — цитирует Дель Пьеро Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Ювентус» идет пятым в чемпионате Италии с 52 очками после 29 туров. Дель Пьеро выступал в составе «старой синьоры» на протяжении 19 сезонов, с 2003 по 2021 год.