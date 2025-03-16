Центральный матч 28-го тура испанской Примеры междусостоится 16 марта в 23:00 мск на стадионе «Метрополитано».

«Барселона» перед этой встречей не так сильно выложилась, как «Атлетико». У «матрасников» были овертаймы и серия пенальти с «Реалом» в Лиге чемпионов. По итогу подопечные Симеоне проиграли, что еще сильнее ударило по их состоянию.

Вдобавок «Барса» пропустила матч прошлого тура, что позволило ей быть свежее перед ответным поединком с «Бенфикой».

Победитель матча займет второе место в таблице. На данный момент «Атлетико» идет третьим с отставанием в один пункт.

В первом круге «Атлетико» выиграл 2:1 в Барселоне, чего не делал очень давно. В конце февраля команды сошлись в Кубке Испании и сыграли результативную ничью 4:4. Последние две встречи в Мадриде остались за «Барсой».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками за 2.20 и 3.60.

вышел прогноз с двумя ставками за 2.20 и 3.60. Букмекеры предлагают поставить на победу команд с коэффициентами 3.20 и 2.21 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.65.

Искусственный интеллект ожидает ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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