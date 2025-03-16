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    «Атлетико» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Центральный матч 28-го тура испанской Примеры между «Атлетико» Мадрид и «Барселоной» состоится 16 марта в 23:00 мск на стадионе «Метрополитано».

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    «Барселона» перед этой встречей не так сильно выложилась, как «Атлетико». У «матрасников» были овертаймы и серия пенальти с «Реалом» в Лиге чемпионов. По итогу подопечные Симеоне проиграли, что еще сильнее ударило по их состоянию.

    Вдобавок «Барса» пропустила матч прошлого тура, что позволило ей быть свежее перед ответным поединком с «Бенфикой».

    Победитель матча займет второе место в таблице. На данный момент «Атлетико» идет третьим с отставанием в один пункт.

    В первом круге «Атлетико» выиграл 2:1 в Барселоне, чего не делал очень давно. В конце февраля команды сошлись в Кубке Испании и сыграли результативную ничью 4:4. Последние две встречи в Мадриде остались за «Барсой».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками за 2.20 и 3.60.

    • Букмекеры предлагают поставить на победу команд с коэффициентами 3.20 и 2.21 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.65.

    • Искусственный интеллект ожидает ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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