«Барселона» перед этой встречей не так сильно выложилась, как «Атлетико». У «матрасников» были овертаймы и серия пенальти с «Реалом» в Лиге чемпионов. По итогу подопечные Симеоне проиграли, что еще сильнее ударило по их состоянию.
Вдобавок «Барса» пропустила матч прошлого тура, что позволило ей быть свежее перед ответным поединком с «Бенфикой».
Победитель матча займет второе место в таблице. На данный момент «Атлетико» идет третьим с отставанием в один пункт.
В первом круге «Атлетико» выиграл 2:1 в Барселоне, чего не делал очень давно. В конце февраля команды сошлись в Кубке Испании и сыграли результативную ничью 4:4. Последние две встречи в Мадриде остались за «Барсой».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками за 2.20 и 3.60.
- Букмекеры предлагают поставить на победу команд с коэффициентами 3.20 и 2.21 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.65.
- Искусственный интеллект ожидает ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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