В 21-м туре состоится московское дерби между. Событие запланировано на 15 марта 19:30 по мск.

На кону стоит 4-е место в таблице. «Локо» отстает от него на 2 пункта. У «Динамо» помимо задачи удержать 4-ю строчку, стоит также задание попытаться обойти «Спартак», который с 40 баллами занимает 3-ю позицию.

В этом сезоне «Динамо» уже обыгрывало «Локомотив» в РПЛ. В первом круге клуб победил 3:1. Посмотрим, справятся ли гости в этот раз.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.12. Букмекеры считают фаворитом хозяев: 2.25 на «Локомотив» и 3.25 на «Динамо».

Ставка искусственного интеллекта — 2:1 в пользу «Локомотива».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.