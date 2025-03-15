На кону стоит 4-е место в таблице. «Локо» отстает от него на 2 пункта. У «Динамо» помимо задачи удержать 4-ю строчку, стоит также задание попытаться обойти «Спартак», который с 40 баллами занимает 3-ю позицию.
В этом сезоне «Динамо» уже обыгрывало «Локомотив» в РПЛ. В первом круге клуб победил 3:1. Посмотрим, справятся ли гости в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры считают фаворитом хозяев: 2.25 на «Локомотив» и 3.25 на «Динамо».
- Ставка искусственного интеллекта — 2:1 в пользу «Локомотива».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
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