«Атлетико» М — «Реал»: счет матча 1:0 (2:4 по пен.), обзор голов

в серии пенальти одолел(0:1, 4:2 по пен.) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в основное время матча «матрасники» забили уже на 1-й минуте встречи благодаря точному удару Конора Галлахера.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Реал». Победный удар на счету Антонио Рюдигера.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Атлетико — Реал Мадрид 1:0 Голы: 1:0 Конор Галлахер (1'), 1:1 Александр Сёрлот (пенальти) (115'), 1:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (115'), 1:2 Джуд Беллингхэм (пенальти) (115'), 2:3 Анхель Корреа (пенальти) (115'), 2:3 Федерико Вальверде (пенальти) (115'), 2:4 Антонио Рюдигер (пенальти) (115') Атлетико: Ян Облак, Клеман Лангле (Робен Ле Норман, 91'), Рейнилду (Сесар Аспиликуэта, 98'), Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Науэль Молина, 90'), Пабло Барриос, Конор Галлахер (Самуэл Лино, 85'), Джулиано Симеоне (Анхель Корреа, 89'), Антуан Гризманн (Александр Сёрлот, 89'), Хулиан Альварес, Хосе Хименес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 83'), Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 65'), Лука Модрич (Лукас Васкес, 65'), Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Эндрик, 115'), Родриго (Браим Диас, 79'), Raul Asencio Предупреждения: Орельен Чуаэми (39'), Винисиус Жуниор (59'), Джулиано Симеоне (66'), Клеман Лангле (68'), Сесар Аспиликуэта (114'), Маркос Льоренте (115'), Лукас Васкес (115')

По итогам противостояния «Реал» (2:1 и 0:1, 4:2 по пен.) пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом». «Атлетико» завершил свое выступление на турнире.