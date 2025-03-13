Артета: «Арсенал» способен обыграть «Реал»

Наставник «Арсенала»высказался о выходе клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В среду, 12 марта, «канониры» сыграли вничью с ПСВ в ответном матче (2:2. В 1/4 финала команда сразится с мадридским «Реалом».

«Можем ли мы обыграть "Реал"? Это очень сложно, но мы способны это сделать.

Мы второй сезон подряд в четвертьфинале Лиги чемпионов, а это непростое достижение.

Это важно, потому что мы хотим побеждать, потому что клуб в этом нуждается. Мы — клуб, который хочет быть лучшим и хочет соревноваться с лучшими в мире. Чтобы это делать, нужно постоянно быть в четвертьфинале. Это очень сложно, но мы делали это два года подряд», — цитирует Артету Daily Mail.