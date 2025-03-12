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    Агент Тюкавина сообщил, сколько будет восстанавливаться форвард «Динамо»

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    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отметил, что восстановление игрока после операции на колене займет от четырех до шести месяцев.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Во вторник Тюкавин вернулся в Москву. 22‑летний футболист получил травму в матче 19‑го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    «Костя вернулся в Москву, все нормально, теперь будет восстанавливаться. Методика восстановления стандартная, клубный врач летал в Германию с Костей, знает все подробности.

    Тюкавин будет восстанавливаться от четырех до шести месяцев. В свое время Роберто Баджо восстановился за четыре месяца, желая попасть на чемпионат мира. Обычно занимает шесть месяцев, важно выйти готовым на все сто», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Динамо» находится на 4-м месте в таблице РПЛ, отставая от первого места на четыре очка.

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