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    В московском «Динамо» высказались о восстановлении Тюкавина

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    Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о состоянии форварда Константина Тюкавина. Ранее нападающий перенес операцию.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Логистика из Ростова была не близкой, но хорошо доехали, колено было мобилизировано, проводились противоотечные процедуры, обезболивание. Приехали утром на следующий день в Москву, сразу сделали МРТ, стало понятно, что диагноз окончательный. Связались тогда с профессором из Германии, он посмотрел на снимки, сказал прилетать. Мы прилетели, прооперировались, все эти дни находились в клинике.

    С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев», — приводит слова Родионова ТАСС.

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