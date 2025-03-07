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    Моуринью: «Рейнджерс» защищались хорошо

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    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о поведении игроков «Рейнджерс» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Если вы послушаете мою вчерашнюю пресс-конференцию, заметите, что я отнесся к сопернику с максимальным уважением.

    Предыдущий тренер больше внимания уделял своей философии, и я знал, что у Барри Фергюсона подход более прагматичный.

    "Рейнджерс" защищались столько, сколько могли, и делали это хорошо. Их контратаки были опасными. Я не удивлен.

    Всякий раз, когда вратарь получал мяч, он тратил не 6–8 секунд, а 30. У них было 20 травм. Они действовали прагматично, они бились и заслужили победу.

    Я могу сказать им только одно: не стоит слишком бурно праздновать, потому что есть ответный матч. Если в конце второй игры они будут праздновать, я их поздравлю. А пока же лучше успокоиться, потому что это еще не конец», — приводит слова Моуринью Metro.

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