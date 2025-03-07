Стало известно, почему Месси пропустил два последних матча «Интер Майами»

Наставник «Интер Майами»высказался о том, по какой причине форвардпропустил две последних игры команды — матч регулярного чемпионата MЛС против «Хьюстон Динамо» (4:1) и первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Кавальерс» (2:0).

Ранее сообщалось, что 37-летний аргентинец не играет по причине перенапряжения мышц.

«Что касается Лео, то я следую предписаниям врачей. Они сказали мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как провел три матча за шесть дней.

Было много всего, в том числе, перемена погоды. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, то с учетом всех рисков решили дать ему отдых. Конечно, отсутствие на поле лучшего футболиста в мире легко не дается. Но мы должны двигаться вперед и уметь играть без него», — приводит слова Маскерано ESPN.