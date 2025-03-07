Стало известно, почему Месси пропустил два последних матча «Интер Майами»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что 37-летний аргентинец не играет по причине перенапряжения мышц.
«Что касается Лео, то я следую предписаниям врачей. Они сказали мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как провел три матча за шесть дней.
Было много всего, в том числе, перемена погоды. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, то с учетом всех рисков решили дать ему отдых. Конечно, отсутствие на поле лучшего футболиста в мире легко не дается. Но мы должны двигаться вперед и уметь играть без него», — приводит слова Маскерано ESPN.