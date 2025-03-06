6 марта стадион «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме примет матч 1/8 финала Лиги Европы между. Начало встречи в 23:00 мск.

Позади у «Айнтрахта» два тяжелых матча в Бундеслиге, в рамках которых клуб проиграл «Байеру» и «Баварии» с общим счетом 1:8. Теперь соперником будет «Аякс», который не так уверенно провел этап лиги и проиграл последний домашний матч в турнире.

«Орлов» нельзя считать фаворитом матча просто потому, что они сейчас очень неудачно выступают в гостевых матчах. В любом случае матч будет интересным. Ранее команды не встречались в официальных поединках.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.45. Коэффициенты букмекеров: 2.34 на победу «Аякса», 3.05 на победу «Айнтрахта».

Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Аякса» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.