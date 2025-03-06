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    Бруну Фернандеш«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    «Аякс» — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    6 марта стадион «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме примет матч 1/8 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Айнтрахтом». Начало встречи в 23:00 мск.

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    Позади у «Айнтрахта» два тяжелых матча в Бундеслиге, в рамках которых клуб проиграл «Байеру» и «Баварии» с общим счетом 1:8. Теперь соперником будет «Аякс», который не так уверенно провел этап лиги и проиграл последний домашний матч в турнире.

    «Орлов» нельзя считать фаворитом матча просто потому, что они сейчас очень неудачно выступают в гостевых матчах. В любом случае матч будет интересным. Ранее команды не встречались в официальных поединках.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

    • Коэффициенты букмекеров: 2.34 на победу «Аякса», 3.05 на победу «Айнтрахта».

    • Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Аякса» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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