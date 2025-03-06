Позади у «Айнтрахта» два тяжелых матча в Бундеслиге, в рамках которых клуб проиграл «Байеру» и «Баварии» с общим счетом 1:8. Теперь соперником будет «Аякс», который не так уверенно провел этап лиги и проиграл последний домашний матч в турнире.
«Орлов» нельзя считать фаворитом матча просто потому, что они сейчас очень неудачно выступают в гостевых матчах. В любом случае матч будет интересным. Ранее команды не встречались в официальных поединках.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Коэффициенты букмекеров: 2.34 на победу «Аякса», 3.05 на победу «Айнтрахта».
- Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Аякса» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
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