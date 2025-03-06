6 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Аякс» и «Айнтрахт». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. В основном раунде финишировала на 12 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аякс» в 8 турах набрал лишь 13 очков. А вот атака команды выглядит довольно прилично, настреляв всего 16 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке амстердамцы добыли викторию. «Аяксиды» минимально одолели «Алмере Сити».

При этом «Аякс» чуть ранее сумел переиграть «Гоу Эхед Иглз» (2:0). А вот до того команда в овертайме уступила «Юниону» (1:2), но этого хватило для прохода в следующий раунд.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ваут Вегхорст — травмирован. Дэви Классен — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Амстердамцы ныне находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Плюс ко всему, «Аякс» не пропускал в двух своих последних поединках. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Амстердамцы должны воспользоваться проблемами немцев в обороне.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла 5 место.

Причем «Айнтрахт» в 8 поединках Лиги Европы отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота франкфуртцы пропустили 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она разгромно уступила «Байеру» (1:4).

При этом до того команда по всем статьям проиграла «Баварии» (0:4). А вот скромный «Хольштайн» был обыгран (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: Оскар Хойлунд — травмирован.

Состояние команды: Франкфуртцы в последних матчах смотрелись неважно. Команда в двух последних поединках пропустила 8 мячей.

С амстердамцами команда пересекалась лишь однажды. Четыре с половиной года назад франкфуртцы уступили сопернику (1:2).

В кадровом плане «Айнтрахт» выглядит не столь выгодно. Потеря Омара Мармуша сильно повлияла на атакующий потенциал команды.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Отсиживаться в обороне немцам точно не к лицу!

Статистика для ставок

Франкфуртцы проиграли в 2 своих последних матчах

Амстердамцы победили в 2 последних поединках

«Айнтрахт» пропустил 8 мячей в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Амстердамцы на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперника.

Номинальные гости уступили в двух своих последних поединках, к тому же имеют серьезные проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Аякса» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.75