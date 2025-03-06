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    «Аякс» переиграет франкфуртцев

    «Аякс» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка (к. 2.45) на футбол, Лига Европы, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Айнтрахт»
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    Джордан Хендерсон
    6 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Аякс» и «Айнтрахт». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. В основном раунде финишировала на 12 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» в 8 турах набрал лишь 13 очков. А вот атака команды выглядит довольно прилично, настреляв всего 16 мячей.

    Аякс — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке амстердамцы добыли викторию. «Аяксиды» минимально одолели «Алмере Сити».

    При этом «Аякс» чуть ранее сумел переиграть «Гоу Эхед Иглз» (2:0). А вот до того команда в овертайме уступила «Юниону» (1:2), но этого хватило для прохода в следующий раунд.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ваут Вегхорст — травмирован. Дэви Классен — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Амстердамцы ныне находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Плюс ко всему, «Аякс» не пропускал в двух своих последних поединках. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Амстердамцы должны воспользоваться проблемами немцев в обороне.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла 5 место.

    Причем «Айнтрахт» в 8 поединках Лиги Европы отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота франкфуртцы пропустили 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она разгромно уступила «Байеру» (1:4).

    При этом до того команда по всем статьям проиграла «Баварии» (0:4). А вот скромный «Хольштайн» был обыгран (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Оскар Хойлунд — травмирован.

    Состояние команды: Франкфуртцы в последних матчах смотрелись неважно. Команда в двух последних поединках пропустила 8 мячей.

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    С амстердамцами команда пересекалась лишь однажды. Четыре с половиной года назад франкфуртцы уступили сопернику (1:2).

    В кадровом плане «Айнтрахт» выглядит не столь выгодно. Потеря Омара Мармуша сильно повлияла на атакующий потенциал команды.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Отсиживаться в обороне немцам точно не к лицу!

    Статистика для ставок

    • Франкфуртцы проиграли в 2 своих последних матчах

    • Амстердамцы победили в 2 последних поединках

    • «Айнтрахт» пропустил 8 мячей в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Амстердамцы на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперника.

    Номинальные гости уступили в двух своих последних поединках, к тому же имеют серьезные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Аякса» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.75

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