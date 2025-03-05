ПерерывФейеноорд — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Генрих Мхитарян«Фейеноорд» — «Интер». Онлайн
    Все новости спорта

    «МЮ» ведет переговоры с Мейну о новом контракте

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в составе своего воспитанника Кобби Мейну.

    Кобби Мейну
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кобби Мейну

    Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы увеличить зарплату игроку сборной Англии до 180 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы до 2029 года. В настоящее время 19-летний хавбек является одним из самых низкооплачиваемых игроков основного состава.

    Нынешнее соглашение действует до 2027 года. Если «МЮ» не сможет договориться с Мейну, то готов расстаться с ним в случае выгодного предложения, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Уже есть претендент на полузащитника в лице «Челси», который готов заплатить за него 70-80 млн фунтов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли ПСЖ «Ливерпуль»?
  • ПСЖ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Бавария» и «Байер» выдадут феерию?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • Сдержит ли «Бенфика» «Барселону»?
  • «Бенфика» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры