«МЮ» ведет переговоры с Мейну о новом контракте

хочет сохранить в составе своего воспитанника

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы увеличить зарплату игроку сборной Англии до 180 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы до 2029 года. В настоящее время 19-летний хавбек является одним из самых низкооплачиваемых игроков основного состава.

Нынешнее соглашение действует до 2027 года. Если «МЮ» не сможет договориться с Мейну, то готов расстаться с ним в случае выгодного предложения, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

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Уже есть претендент на полузащитника в лице «Челси», который готов заплатить за него 70-80 млн фунтов.