снова встретятся в Лиге чемпионов. На этот раз команды сыграют в плей-офф турнира, на стадии 1/8 финала. Игра состоится на «Эштадиу Да Луж» в 23:00 мск.

Последняя встреча команд принесла 9 забитых голов. Причем поединок получился очень интересным и драматичным. «Каталонцы» в конце встречи смогли вырвать победу.

Возможно, в этот раз соперники пожертвуют результативностью, но в любом случае должно быть интересно. И «Бенфика», и «Барса» идут на длительных беспроигрышных сериях, в которых преобладают победы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.82 и 2.00.

подготовили прогноз со ставками за 1.82 и 2.00. Букмекеры дают 3.90 на победу «Бенфики» и 1.85 на победу «Барселоны». Ничья в матче оценивается котировкой 4.20.

По мнению ИИ, команды не забьют и закончат матч вничью 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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