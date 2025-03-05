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    «Бенфика» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Бенфика» и «Барселона» снова встретятся в Лиге чемпионов. На этот раз команды сыграют в плей-офф турнира, на стадии 1/8 финала. Игра состоится на «Эштадиу Да Луж» в 23:00 мск.

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    Последняя встреча команд принесла 9 забитых голов. Причем поединок получился очень интересным и драматичным. «Каталонцы» в конце встречи смогли вырвать победу.

    Возможно, в этот раз соперники пожертвуют результативностью, но в любом случае должно быть интересно. И «Бенфика», и «Барса» идут на длительных беспроигрышных сериях, в которых преобладают победы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.82 и 2.00.

    • Букмекеры дают 3.90 на победу «Бенфики» и 1.85 на победу «Барселоны». Ничья в матче оценивается котировкой 4.20.

    • По мнению ИИ, команды не забьют и закончат матч вничью 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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