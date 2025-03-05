Последняя встреча команд принесла 9 забитых голов. Причем поединок получился очень интересным и драматичным. «Каталонцы» в конце встречи смогли вырвать победу.
Возможно, в этот раз соперники пожертвуют результативностью, но в любом случае должно быть интересно. И «Бенфика», и «Барса» идут на длительных беспроигрышных сериях, в которых преобладают победы.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.82 и 2.00.
- Букмекеры дают 3.90 на победу «Бенфики» и 1.85 на победу «Барселоны». Ничья в матче оценивается котировкой 4.20.
- По мнению ИИ, команды не забьют и закончат матч вничью 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
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