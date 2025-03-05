5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Турнирное положение

«Бенфика»

По итогам основного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» заняла 16-ю позицию с 13 баллами, что обеспечило ей выступление в плей-офф. Команда прошла в стыковых поединках «Монако», одержав победу 1:0 дома и сыграв вничью 3:3 на чужом поле.

«Барселона»

«Барселона» заняла вторую позицию с 19 баллами, что обеспечило ей выступление в 1/8 финала. В основном раунде турнира команда обыграла «Янг Бойз», «Баварию», «Црвену Звезду», «Брест» и «Боруссию» Дортмунд, сыграла вничью с «Аталантой» и проиграла «Монако».

Последние матчи

«Бенфика»

В своем последнем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Португалии «Бенфика» на своем поле обыграла «Брагу» (1:0). В национальном первенстве лиссабонский коллектив находится на второй позиции в зоне Лиги чемпионов, уступая по дополнительным показателям лидеру — «Спортингу».

«Барселона»

В своем последнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Реал Сосьедад» (4:0). В национальном первенстве команда занимает первую позицию, опережая «Атлетико» на один балл.

Не сыграют

«Бенфика»

Травмированы: Флорентино, Ди Мария, Ренату Санчеш, Гувея, Ба и Ману. Дисквалифицированных игроков нет.

«Барселона»

Травмированы: Фати, Кристенсен, тер Штеген, Берналь. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды

«Бенфика»

В восьми последних поединках «Бенфика» ни разу не проиграла, одержав семь побед и одну ничью. Это сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле.

«Барселона»

В шести из семи предыдущих матчей «Барселона» выиграла и в 15-ти последних поединках ни разу не проиграла. Гости имеют хорошие шансы на победу, учитывая их перевес в классе.

Лучшие бомбардиры

«Бенфика»

Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с семью голами.

«Барселона»

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с девятью голами.

Статистика для ставок

В семи из восьми последних матчей «Бенфика» выиграла.

В четырех из пяти последних матчей «Бенфика» не пропустила.

В шести из семи последних матчей «Барселона» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров:

«Барселона» — фаворит в матче по мнению букмекеров, но победа не будет легкой:

Победа «Барселоны» — 1.82

Ничья — 4.30

Победа «Бенфики» — 3.70

Тоталы:

ТБ 2,5 — 1.43

ТМ 2,5 — 2.80

Ставки

В шести из семи последних матчей гости выиграли, и в четырех последних выездных поединках. Хотя хозяева не проиграли в восьми последних матчах, они уступают сопернику в классе.

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.82.

Рискованный прогноз: Тотал больше 3,5 голов за 2.00, так как в семи из 10-ти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.