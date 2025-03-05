Бенфика
Барселона
Турнирное положение
«Бенфика»
По итогам основного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» заняла 16-ю позицию с 13 баллами, что обеспечило ей выступление в плей-офф. Команда прошла в стыковых поединках «Монако», одержав победу 1:0 дома и сыграв вничью 3:3 на чужом поле.
«Барселона»
«Барселона» заняла вторую позицию с 19 баллами, что обеспечило ей выступление в 1/8 финала. В основном раунде турнира команда обыграла «Янг Бойз», «Баварию», «Црвену Звезду», «Брест» и «Боруссию» Дортмунд, сыграла вничью с «Аталантой» и проиграла «Монако».
Бенфика — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи
«Бенфика»
В своем последнем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Португалии «Бенфика» на своем поле обыграла «Брагу» (1:0). В национальном первенстве лиссабонский коллектив находится на второй позиции в зоне Лиги чемпионов, уступая по дополнительным показателям лидеру — «Спортингу».
«Барселона»
В своем последнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Реал Сосьедад» (4:0). В национальном первенстве команда занимает первую позицию, опережая «Атлетико» на один балл.
Не сыграют
«Бенфика»
Травмированы: Флорентино, Ди Мария, Ренату Санчеш, Гувея, Ба и Ману. Дисквалифицированных игроков нет.
«Барселона»
Травмированы: Фати, Кристенсен, тер Штеген, Берналь. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды
«Бенфика»
В восьми последних поединках «Бенфика» ни разу не проиграла, одержав семь побед и одну ничью. Это сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле.
«Барселона»
В шести из семи предыдущих матчей «Барселона» выиграла и в 15-ти последних поединках ни разу не проиграла. Гости имеют хорошие шансы на победу, учитывая их перевес в классе.
Лучшие бомбардиры
«Бенфика»
Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с семью голами.
«Барселона»
Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с девятью голами.
Статистика для ставок
- В семи из восьми последних матчей «Бенфика» выиграла.
- В четырех из пяти последних матчей «Бенфика» не пропустила.
- В шести из семи последних матчей «Барселона» выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров:
«Барселона» — фаворит в матче по мнению букмекеров, но победа не будет легкой:
- Победа «Барселоны» — 1.82
- Ничья — 4.30
- Победа «Бенфики» — 3.70
- 3.55Реал Мадрид — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Фейеноорд — Интер: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Тоталы:
- ТБ 2,5 — 1.43
- ТМ 2,5 — 2.80
Ставки
В шести из семи последних матчей гости выиграли, и в четырех последних выездных поединках. Хотя хозяева не проиграли в восьми последних матчах, они уступают сопернику в классе.
Ставка: Победа «Барселоны» за 1.82.
Рискованный прогноз: Тотал больше 3,5 голов за 2.00, так как в семи из 10-ти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.