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    Сдержит ли «Бенфика» «Барселону»?

    «Бенфика» — «Барселона»: Гости драматично выиграли в основном раунде, но удастся ли им повторить свой успех теперь? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.82 и 2.00

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Барселона»
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    Роберт Левандовски
    5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
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    Турнирное положение

    «Бенфика»
    По итогам основного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» заняла 16-ю позицию с 13 баллами, что обеспечило ей выступление в плей-офф. Команда прошла в стыковых поединках «Монако», одержав победу 1:0 дома и сыграв вничью 3:3 на чужом поле.

    «Барселона»
    «Барселона» заняла вторую позицию с 19 баллами, что обеспечило ей выступление в 1/8 финала. В основном раунде турнира команда обыграла «Янг Бойз», «Баварию», «Црвену Звезду», «Брест» и «Боруссию» Дортмунд, сыграла вничью с «Аталантой» и проиграла «Монако».

    Бенфика — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи

    «Бенфика»
    В своем последнем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Португалии «Бенфика» на своем поле обыграла «Брагу» (1:0). В национальном первенстве лиссабонский коллектив находится на второй позиции в зоне Лиги чемпионов, уступая по дополнительным показателям лидеру — «Спортингу».

    «Барселона»
    В своем последнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Реал Сосьедад» (4:0). В национальном первенстве команда занимает первую позицию, опережая «Атлетико» на один балл.

    Не сыграют

    «Бенфика»
    Травмированы: Флорентино, Ди Мария, Ренату Санчеш, Гувея, Ба и Ману. Дисквалифицированных игроков нет.

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    • «Барселона»
    Травмированы: Фати, Кристенсен, тер Штеген, Берналь. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды

    «Бенфика»
    В восьми последних поединках «Бенфика» ни разу не проиграла, одержав семь побед и одну ничью. Это сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле.

    «Барселона»
    В шести из семи предыдущих матчей «Барселона» выиграла и в 15-ти последних поединках ни разу не проиграла. Гости имеют хорошие шансы на победу, учитывая их перевес в классе.

    Лучшие бомбардиры

    «Бенфика»
    Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с семью голами.

    «Барселона»
    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • В семи из восьми последних матчей «Бенфика» выиграла.
    • В четырех из пяти последних матчей «Бенфика» не пропустила.
    • В шести из семи последних матчей «Барселона» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров:
    «Барселона» — фаворит в матче по мнению букмекеров, но победа не будет легкой:

    • Победа «Барселоны» — 1.82
    • Ничья — 4.30
    • Победа «Бенфики» — 3.70

    Тоталы:

    • ТБ 2,5 — 1.43
    • ТМ 2,5 — 2.80

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    Ставки

    В шести из семи последних матчей гости выиграли, и в четырех последних выездных поединках. Хотя хозяева не проиграли в восьми последних матчах, они уступают сопернику в классе.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.82.

    Рискованный прогноз: Тотал больше 3,5 голов за 2.00, так как в семи из 10-ти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

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