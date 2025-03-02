В матче 19-го тура чемпионата Россиипроведут очную встречу, которая начнется в 19:30 мск на «Ростов Арене».

«Ростов» не вывез в трех и четырех контрольных матчах зимней паузы, при этом одна победа в данный период была как раз над «Динамо». «Сельмаши» разгромили соперника 4:0.

Официальный матч первого круга чемпионата «Ростов» и «Динамо» закончили вничью 1:1. В целом же хозяева не проигрывают москвичам уже три матча подряд с учетом последнего товарищеского.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.80. Букмекеры дают 2.77 на победу «Ростова», 3.70 на ничью и 2.48 на победу «Динамо».

Искусственный интеллект пророчит «Ростову» победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.