ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр УсикДюбуа болен, Баколе и Чжилэй нокаутированы. С кем же теперь драться Усику?
  • 18:28
    • Голы Угальде и Солари принесли «Спартаку» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Ростов» — «Динамо»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 19-го тура чемпионата России «Ростов» и «Динамо» проведут очную встречу, которая начнется в 19:30 мск на «Ростов Арене».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ростов» не вывез в трех и четырех контрольных матчах зимней паузы, при этом одна победа в данный период была как раз над «Динамо». «Сельмаши» разгромили соперника 4:0.

    Официальный матч первого круга чемпионата «Ростов» и «Динамо» закончили вничью 1:1. В целом же хозяева не проигрывают москвичам уже три матча подряд с учетом последнего товарищеского.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

    • Букмекеры дают 2.77 на победу «Ростова», 3.70 на ничью и 2.48 на победу «Динамо».

    • Искусственный интеллект пророчит «Ростову» победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» преодолеет черную полосу?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Манкунианцы шагнут в четвертьфинал Кубка Англии
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы «бело-голубым»?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры