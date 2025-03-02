«Ростов» не вывез в трех и четырех контрольных матчах зимней паузы, при этом одна победа в данный период была как раз над «Динамо». «Сельмаши» разгромили соперника 4:0.
Официальный матч первого круга чемпионата «Ростов» и «Динамо» закончили вничью 1:1. В целом же хозяева не проигрывают москвичам уже три матча подряд с учетом последнего товарищеского.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.
- Букмекеры дают 2.77 на победу «Ростова», 3.70 на ничью и 2.48 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект пророчит «Ростову» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.