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    «Милан» — «Лацио». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура Серии А «Милан» — «Лацио»

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    «Милан» на своем поле сыграет с «Лацио» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» набрал 41 очко в 26-ти матчах и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Красно-чёрные» одержали 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 38:28.

    Вторая половина февраля стала настоящим провалом для «Милана». Сначала команда из одноименного города вылетела из Лиги Чемпионов, уступив «Фейеноорду» в стыковых матчах, а затем проиграла два матча подряд в Серии А — «Торино» и «Болонье» с одинаковым счетом 1:2.

    «Лацио»

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    «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 47 очков в 26-ти матчах. Римская команда одержала 14 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забив 47 голов и пропустив 34 мяча в свои ворота.

    Свой последний матч «Лацио» проводил в Кубке Италии против другой миланской команды — «Интера». Команда Марко Барони всухую проиграла «черно-синим» (0:2) и покинула турнир на стадии 1/4 финала.

    К матчу с «Миланом» римляне подходят с серией из четырех игр без поражений. В двух крайних турах «Лацио» поделил очки с «Наполи» (2:2) и «Венецией» (0:0) соответственно.

    Личные встречи

    В матче первого круга между командами была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

    В последних 10-ти встречах на счету «Милана» 7 побед, «Лацио» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Лацио» с коэффициентом 2.11.

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