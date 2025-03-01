«Ахмат» в случае победы может подняться из зоны вылета в зону стыковых матчей. В прошлом туре грозненцы выиграли 1:0 у «Оренбурга». «Рубин» обыграл 3:2 махачкалинское «Динамо» и вплотную приблизился к «Ростову».
Что касается очных встреч, то «Рубин» обыграл «Ахмат» в пяти матчах подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Ахмат» даст бой «Рубину». Подробнее в прогнозе редакции.
- Букмекеры не считают «Рубин» фаворитом: 2.18 на победу «Ахмата» и 3.65 на победу «Рубина».
- ИИ проанализировал статистику и поставил на победу «Ахмата» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
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