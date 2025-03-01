1 марта в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Ахмат» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 12 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 18 матчах РПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Грозненцы в спарринге одолели «Балтику» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Согдиане» (2:0). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Актобе» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ахмат» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Грозненцы крайне слабо атакуют. Команда настреляла 16 мячей в 18 поединках чемпионата.

Матчи с «Рубином» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ахмат» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Зимой грозненцы несколько усилились, и всеми силами постараются избежать вылета.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы фактически не участвуют в гонке за высокие места. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Рубин» на 9 зачетных баллов отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Казанцы в контрольной встрече перестреляли «Оренбург» (5:3).

До того команда уверенно переиграла «Сочи» (2:0). А вот поединок с сборной Северной Кореи завершился провалом (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рубин» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казанцы в последних спаррингах смотрелись достаточно выгодно. На месте и Мирлинд Даку, отличившийся 9 мячами в текущем чемпионате.

При этом «Рубин» не особо преуспевает в плане реализации. Казанцы настреляли 25 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. То, что удалось зимой сохранить Даку — уже отличная тенденция!

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Казанцы явно намерены добыть очки в матче с одним из аутсайдеров.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних матчах

Грозненцы не пропускали в 2 последних поединках

«Ахмат» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.82.

Прогноз: Грозненцам банально некуда отступать, так что ждем от них активных атак.

Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и честолюбивые казанцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Победа «Ахмата» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14