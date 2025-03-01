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    «Ахмат» — «Рубин»

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Рубин»
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    Мирлинд Даку
    1 марта в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Марта 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Ахмат» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 12 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 18 матчах РПЛ.

    Ахмат — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Грозненцы в спарринге одолели «Балтику» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Согдиане» (2:0). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Актобе» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ахмат» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Грозненцы крайне слабо атакуют. Команда настреляла 16 мячей в 18 поединках чемпионата.

    Матчи с «Рубином» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ахмат» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Зимой грозненцы несколько усилились, и всеми силами постараются избежать вылета.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы фактически не участвуют в гонке за высокие места. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Рубин» на 9 зачетных баллов отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Казанцы в контрольной встрече перестреляли «Оренбург» (5:3).

    До того команда уверенно переиграла «Сочи» (2:0). А вот поединок с сборной Северной Кореи завершился провалом (1:4).

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    • Вообще, в 5 своих последних матчах «Рубин» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Казанцы в последних спаррингах смотрелись достаточно выгодно. На месте и Мирлинд Даку, отличившийся 9 мячами в текущем чемпионате.

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    При этом «Рубин» не особо преуспевает в плане реализации. Казанцы настреляли 25 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. То, что удалось зимой сохранить Даку — уже отличная тенденция!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Казанцы явно намерены добыть очки в матче с одним из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 2 своих последних матчах

    • Грозненцы не пропускали в 2 последних поединках

    • «Ахмат» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.82.

    Прогноз: Грозненцам банально некуда отступать, так что ждем от них активных атак.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и честолюбивые казанцы не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Победа «Ахмата» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

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