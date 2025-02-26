Газзаев назвал фаворитов сезона РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной Россиивысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Фаворит? Думаю, что три клуба: "Краснодар", "Зенит" и "Спартак", который очень хорошо закончил первый этап чемпионата. Мы смотрели игры, которые они проводили на сборах, плюс бешеная трансферная работа. Это реальные претенденты, между этими тремя командами небольшие разрывы. Плюс "Локомотив", ЦСКА и "Динамо", которые тоже входят в обойму. Эти шесть клубов и разыграют медали. Но первая тройка будет фаворитом в борьбе за чемпионство.

"Зенит" точечно взял игроков, последние годы это абсолютный чемпион. Особенно год столетия обязывает добиться успеха, но думаю, что "Спартак" может не дать этому состояться. Очень хорошая команда, она произвела на меня большое впечатление, особенно концовкой первого этапа РПЛ. Они впечатлили именно современной игрой по типу той, которую вчера мы видели в игре "Барселоны" и "Атлетико". "Зенит" и "Спартак" — это два клуба, которые стоят особняком. Что касается "Краснодара", который никого не взял в трансферное окно, то с одной стороны, стабильность — это показатель уровня и класса, но с другой стороны, провести 12 игр на одном дыхании не так просто.

Можем с точностью сказать, что "Спартак" и "Зенит" будут реально бороться за чемпионство. У них есть и состав, и игроки, которые создают конкуренцию», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

В настоящий момент лидерами турнирной таблицы РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит». Третьим идет «Спартак».