«Интер» очень любит «Лацио», так как с ним у него редко бывают проблемы. «Нерадзурри» регулярно побеждают. В декабре они разгромили «лациале» в Серии А со счетом 6:0. При этом «Лацио» забил в ворота «Интера» только в одном из четырех последних матчей.
В кубковых турнирах команды встречались в прошлом сезоне. Тогда «Интер» на стадии полуфинала Суперкубка Италии обыграл «Лацио» 3:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 1.42 и 2.90 на проход команд в полуфинал. На победу в матче котировки составляют 1.83 и 4.50 соответственно.
- Искусственный интеллект пророчит «Интеру» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.
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