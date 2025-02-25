25 февраля на «Джузеппе Меацца» в Миланеприметв рамках поединка 1/4 финала Кубка Италии, который стартует в 23:00 по мск.

«Интер» очень любит «Лацио», так как с ним у него редко бывают проблемы. «Нерадзурри» регулярно побеждают. В декабре они разгромили «лациале» в Серии А со счетом 6:0. При этом «Лацио» забил в ворота «Интера» только в одном из четырех последних матчей.

В кубковых турнирах команды встречались в прошлом сезоне. Тогда «Интер» на стадии полуфинала Суперкубка Италии обыграл «Лацио» 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры дают 1.42 и 2.90 на проход команд в полуфинал. На победу в матче котировки составляют 1.83 и 4.50 соответственно.

Искусственный интеллект пророчит «Интеру» победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

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