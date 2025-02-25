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    «Интер» — «Лацио»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Лацио Интер
    25 февраля на «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Лацио» в рамках поединка 1/4 финала Кубка Италии, который стартует в 23:00 по мск.

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    «Интер» очень любит «Лацио», так как с ним у него редко бывают проблемы. «Нерадзурри» регулярно побеждают. В декабре они разгромили «лациале» в Серии А со счетом 6:0. При этом «Лацио» забил в ворота «Интера» только в одном из четырех последних матчей.

    В кубковых турнирах команды встречались в прошлом сезоне. Тогда «Интер» на стадии полуфинала Суперкубка Италии обыграл «Лацио» 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры дают 1.42 и 2.90 на проход команд в полуфинал. На победу в матче котировки составляют 1.83 и 4.50 соответственно.

    • Искусственный интеллект пророчит «Интеру» победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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