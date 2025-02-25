25 февраля в 1/4 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лацио». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» традиционно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Интер» всего на один пункт опережает «Наполи». А вот забила команда Симоне Индзаги 59 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Дженоа» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Ювентуса» (0:1). При этом чуть ранее она с натугой обыграла «Фиорентину» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Интер» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Янн Зоммер — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Змеи» весьма ярко атакуют. Вот только команда чередует успешные результаты с откровенно блеклыми.

Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, «змеи» уже два с половиной года не проигрывают «Лацио».

«Лацио»

Турнирное положение: Лациале не участвуют в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 10 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла драгоценные очки. Лациале не сумели обыграть «Венецию» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Наполи» (2:2). А вот поединок с «Монцей» завершился яркой викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Валентин Кастельанос, Эльсеид Хисай, Лука Пеллегрини, Матиас Весино — травмированы.

Состояние команды: Лациале нынче выглядят не столь выгодно. Переполненный лазарет не позволяет совершать кадровый маневр.

При этом «Лацио» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Лациале настреляли 47 мячей в 26 матчах Серии A.

Римляне не проигрывают уже четыре матча кряду. Да и в Кубке Италии команда явно намерена побороться за трофей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Лациале не боятся миланцев, хоть еще два месяца назад уступили им со счетом 0:6.

Статистика для ставок

«Лацио» не проигрывал в 4 последних матчах

Римляне уже 2 с половиной года не побеждают «Интер»

«Интер» в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Миланцы выглядят мощнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные хозяева сильны в плане реализации, да и Лаутаро Мартинес наверняка скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75