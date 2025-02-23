Радимов: Против нынешней «Барселоны» сложно устоять

Бывший футболист сборной Россиивысказался о победенад(2:0).

«Против нынешней "Барселоны" сложно устоять, а плотность в лидерской группе чемпионата Испании обязывает побеждать. Футбол "Барселоны" энергозатратен, но у каталонцев много молодежи, которой нравится так играть. Видно, что самой команде нравится этот футбол.

Меня смущает только то, что они ходят по лезвию ножа со своей высокой линией обороны. Это работает против заведомо более слабых команд, но клубы уровня плей‑офф Лиги чемпионов будут пользоваться этим. Даже "Лас‑Пальмас" несколько раз убегал в контратаки, но им не хватило индивидуального мастерства в завершении атак», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

«Барселона» пока вышла на первое место с 54 очками. «Лас-Пальмас» (23) — 17-й.