«Ницца» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

На 30-й минуте защитник хозяев Жонатан Клосс точным ударом вывел свою команду вперед.

Уже во 2-м тайме, на 65-й минуте полузащитник «Ниццы» Хишем Будауи удвоил преимущество свой команды, установив окончательный результат — 2:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Монпелье 2:0 Голы: 1:0 Жонатан Клосс (30'), 2:0 Хишем Будауи (65') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Жонатан Клосс, Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи (Тангай Н'Домбеле, 87'), Батист Сантамария (Пабло Росарио, 64'), Эванн Гессан (Софьян Диоп, 76'), Мохамед-Али Чо (Жереми Бога, 76'), Гаэтан Лаборде, Али Абди (Том Луше, 64') Монпелье: Бенжамен Леком, Тео Сент-Люс (Фалайе Сако, 72'), Бубакар Куяте, Энцо Чато, Тангуй Кулибали (Junior Ndiaye, 83'), Рабби Нзингула, Халил Файад (Вахби Хазри, 69'), Тежи Саванье, Бамо Мейте (Жордан Ферри, 69'), Анди Делорт (Nicolas Pays, 69'), Yael Mouanga Предупреждения: Халил Файад (50'), Юссуф Ндайишимие (71')

После этого матча «Ницца» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 43 баллами в копилке. «Монпелье» располагается на последней 18-й позиции (15 очков).