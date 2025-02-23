ОконченМанчестер Сити — Ливерпуль 0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 0:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Ницца» всухую обыграла «Монпелье» в Лиге 1

    «Ницца» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ницца Монпелье
    «Ницца» одержала победу над «Монпелье» (2:0) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

    «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ницца»

    На 30-й минуте защитник хозяев Жонатан Клосс точным ударом вывел свою команду вперед.

    Уже во 2-м тайме, на 65-й минуте полузащитник «Ниццы» Хишем Будауи удвоил преимущество свой команды, установив окончательный результат — 2:0.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Монпелье 2:0
    Голы: 1:0 Жонатан Клосс (30'), 2:0 Хишем Будауи (65') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Жонатан Клосс, Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи (Тангай Н'Домбеле, 87'), Батист Сантамария (Пабло Росарио, 64'), Эванн Гессан (Софьян Диоп, 76'), Мохамед-Али Чо (Жереми Бога, 76'), Гаэтан Лаборде, Али Абди (Том Луше, 64') Монпелье: Бенжамен Леком, Тео Сент-Люс (Фалайе Сако, 72'), Бубакар Куяте, Энцо Чато, Тангуй Кулибали (Junior Ndiaye, 83'), Рабби Нзингула, Халил Файад (Вахби Хазри, 69'), Тежи Саванье, Бамо Мейте (Жордан Ферри, 69'), Анди Делорт (Nicolas Pays, 69'), Yael Mouanga Предупреждения: Халил Файад (50'), Юссуф Ндайишимие (71')

    После этого матча «Ницца» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 43 баллами в копилке. «Монпелье» располагается на последней 18-й позиции (15 очков).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане быстро взломают оборону «ткачей»
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Старая Сеньора» обойдется без прелюдий
  • «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • В Сан-Себастьяне будут забивать!
  • «Реал Сосьедад» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Завтра в 23:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры