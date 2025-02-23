В 26-м туре итальянской Серии Асыграет в гостях у. Поединок команд запланирован на 23 февраля 14:30 мск.

«Комо» сыграет после выездной победы над «Фиорентиной» (2:0). Этим результатом команда прервала свою 3-матчевую серию поражений. «Наполи» в предыдущей встрече сыграл 2:2 с «Лацио». Это была третья ничья подряд для подопечных Антонио Конте.

Из-за потери очков неаполитанцы потеряли лидерство и опустились на второе место, однако победа может вернуть их в игру. Хозяева располагаются в 4 очках от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35

подготовили прогноз с коэффициентом 2.35 Букмекеры дают 3.70 на победу «Комо» и 2.28 на победу «Наполи».

Искусственный интеллект уверен в победе «Наполи» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Комо» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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