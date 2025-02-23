ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКонец совмещению. Валерий Карпин покидает «Ростов»?
    Все новости спорта

    «Комо» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Комо Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 26-м туре итальянской Серии А «Наполи» сыграет в гостях у «Комо». Поединок команд запланирован на 23 февраля 14:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Комо» сыграет после выездной победы над «Фиорентиной» (2:0). Этим результатом команда прервала свою 3-матчевую серию поражений. «Наполи» в предыдущей встрече сыграл 2:2 с «Лацио». Это была третья ничья подряд для подопечных Антонио Конте.

    Из-за потери очков неаполитанцы потеряли лидерство и опустились на второе место, однако победа может вернуть их в игру. Хозяева располагаются в 4 очках от зоны вылета.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35

    • Букмекеры дают 3.70 на победу «Комо» и 2.28 на победу «Наполи».

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Наполи» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Комо» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Реал» «Жирону»?
  • «Реал» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Наполи» наконец-то победить?
  • «Комо» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Бергамаски будут торопиться!
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Комо — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры