«Комо» сыграет после выездной победы над «Фиорентиной» (2:0). Этим результатом команда прервала свою 3-матчевую серию поражений. «Наполи» в предыдущей встрече сыграл 2:2 с «Лацио». Это была третья ничья подряд для подопечных Антонио Конте.
Из-за потери очков неаполитанцы потеряли лидерство и опустились на второе место, однако победа может вернуть их в игру. Хозяева располагаются в 4 очках от зоны вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35
- Букмекеры дают 3.70 на победу «Комо» и 2.28 на победу «Наполи».
- Искусственный интеллект уверен в победе «Наполи» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Комо» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
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