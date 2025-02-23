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    Сможет ли «Наполи» наконец-то победить?

    «Комо» — «Наполи»: «Неаполитанцы» попытаются удержаться на вершине Серии А. На что лучше сделать ставку 23 февраля? Ответ — в прогнозе на матч чемпионата Италии с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Наполи»
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    Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи»
    В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Комо» на своем поле примет «Наполи». Поединок пройдет 23 февраля и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 14:30 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
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    «Комо»

    Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в Серии А, набрав 25 очков за 25 туров. «Комо» опережает зону вылета (18-е место) на 5 пунктов.

    Стоит отметить, что команда плохо выступает на своей половине поля, пропустив 40 голов за 25 встреч. А вот по забитым голам «Комо» довольно неплох — 30 мячей.

    Комо — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре команда обыграла на чужом поле «Фиорентину» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Комо» уступил «Ювентусу» (1:2).

    В последних 5-и встречах команде удалось победить 2 раза при 3-х поражениях. За этот отрезок «Комо» одолел «Удинезе» (4:1), а также проиграл «Болонье» (0:2) и «Аталанте» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Деле Алли, Иван Монзон и Альберто Морено (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Комо» продолжает борьбу за выживание, ведь отставание от зоны вылета всего 5 баллов. Если команда выдаст провальный период, то вполне может опуститься до «красной зоны».

    «Комо» на своем поле выступает лучше, чем в гостях. Команда набрала 15 очков из 36-и возможных при родных трибунах, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы продолжают вести борьбу за 1-ю строчку в Серии А. После 25-и туров «Наполи» лидирует в таблице с 56-ю очками в активе, опережая «Интер» на 2 балла.

    Команда также занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Неаполитанцы набрали 28 очков из 39-и возможных на чужом поле, пропустив за 13 встреч всего 11 мячей.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), упустив минимальное преимущество на 87-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Удинезе» (1:1).

    «Наполи» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей в Серии А. За этот период команда трижды сыграла вничью и 7 раз победила. В 9-и из 10-и встречах неаполитанцы пропускали не больше 1-го мяча за игру.

    Не сыграют: Давид Нерес, Матиас Оливера и Леонардо Спинаццола (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Наполи» проводит отличный сезон, но в последнее время команда стала частенько терять очки, выступая вничью. Неаполитанцы обязательно стабилизируются — дело времени.

    Лучший бомбардир «Наполи» в нынешнем сезоне Серии А — Ромелу Лукаку. Этот форвард за 23 встречи забил 9 голов и сделал 7 ассистов, занимая 6-е место в списке лучших по результативности в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Комо» проиграл 2 последних матча на своем поле

    • У «Наполи» продолжается беспроигрышная серия в Серии А, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

    • «Комо» трижды обыгрывал «Наполи» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.20, победа «Комо» — 3.60, ничья — за 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: «Наполи» способен забить парочку голов в предстоящем матче. Неаполитанцы здорово выступают на чужом поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 1.5 больше за 2.35.

    Прогноз: «Наполи» будет настроен не отдать 1-ю строчку в Серии А.

    Ставка: Победа «Наполи» за 2.20.

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