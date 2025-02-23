В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Комо» на своем поле примет «Наполи». Поединок пройдет 23 февраля и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в Серии А, набрав 25 очков за 25 туров. «Комо» опережает зону вылета (18-е место) на 5 пунктов.

Стоит отметить, что команда плохо выступает на своей половине поля, пропустив 40 голов за 25 встреч. А вот по забитым голам «Комо» довольно неплох — 30 мячей.

Последние матчи: В прошлом туре команда обыграла на чужом поле «Фиорентину» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Комо» уступил «Ювентусу» (1:2).

В последних 5-и встречах команде удалось победить 2 раза при 3-х поражениях. За этот отрезок «Комо» одолел «Удинезе» (4:1), а также проиграл «Болонье» (0:2) и «Аталанте» (1:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Деле Алли, Иван Монзон и Альберто Морено (у всех — травмы).

Состояние команды: «Комо» продолжает борьбу за выживание, ведь отставание от зоны вылета всего 5 баллов. Если команда выдаст провальный период, то вполне может опуститься до «красной зоны».

«Комо» на своем поле выступает лучше, чем в гостях. Команда набрала 15 очков из 36-и возможных при родных трибунах, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы продолжают вести борьбу за 1-ю строчку в Серии А. После 25-и туров «Наполи» лидирует в таблице с 56-ю очками в активе, опережая «Интер» на 2 балла.

Команда также занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Неаполитанцы набрали 28 очков из 39-и возможных на чужом поле, пропустив за 13 встреч всего 11 мячей.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), упустив минимальное преимущество на 87-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Удинезе» (1:1).

«Наполи» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей в Серии А. За этот период команда трижды сыграла вничью и 7 раз победила. В 9-и из 10-и встречах неаполитанцы пропускали не больше 1-го мяча за игру.

Не сыграют: Давид Нерес, Матиас Оливера и Леонардо Спинаццола (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» проводит отличный сезон, но в последнее время команда стала частенько терять очки, выступая вничью. Неаполитанцы обязательно стабилизируются — дело времени.

Лучший бомбардир «Наполи» в нынешнем сезоне Серии А — Ромелу Лукаку. Этот форвард за 23 встречи забил 9 голов и сделал 7 ассистов, занимая 6-е место в списке лучших по результативности в чемпионате.

Статистика для ставок

«Комо» проиграл 2 последних матча на своем поле

У «Наполи» продолжается беспроигрышная серия в Серии А, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

«Комо» трижды обыгрывал «Наполи» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.20, победа «Комо» — 3.60, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: «Наполи» способен забить парочку голов в предстоящем матче. Неаполитанцы здорово выступают на чужом поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 1.5 больше за 2.35.

Прогноз: «Наполи» будет настроен не отдать 1-ю строчку в Серии А.

Ставка: Победа «Наполи» за 2.20.