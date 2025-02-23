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    «Аталанта» разгромила «Эмполи», Лукман оформил дубль

    «Эмполи» — «Аталанта»: счет матча 0:5, обзор голов

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    «Аталанта» на чужом поле обыграла «Эмполи» (5:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

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    На 28-й минуте встречи нападающий «Эмполи» Эммануэль Гьяси оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    В составе «Аталанты» дублем отметился Адемола Лукман, забив свои голы на 43-й и 55-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Матео Ретеги на 33-й минуте и Давиде Дзаппакоста на 74-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Аталанта 0:5
    Голы: 0:1 Эммануэль Гьяси (автогол) (28'), 0:2 Матео Ретеги (33'), 0:3 Адемола Лукман (43'), 0:4 Адемола Лукман (55'), 0:5 Давиде Дзаппакоста (74') Эмполи: Марко Сильвестри, Маттиа Де Шильо, Саба Гогличидзе, Либерато Кэкачей, Джузеппе Пеццелла, Лиам Хендерсон, Альберто Грасси (Шимон Журовский, 72'), Юссеф Мале (Виктор Коваленко, 83'), Эммануэль Гьяси (Саломон Самбья, 57'), Себастьяно Эспозито (Thomas Campaniello, 72'), Кристиан Куаме (Лоренцо Коломбо, 58') Аталанта: Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Маттео Руджери, 86'), Рауль Белланова, Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Рафаэл Толой, 63'), Стефан Пош, Шарль Де Кетеларе (Эдерсон, 63'), Марио Пашалич (Марко Брешианини, 76'), Мартен де Рон, Матео Ретеги, Адемола Лукман (Хуан Куадрадо, 76') Предупреждение: Марко Карнесекки (67')

    После этого матча «Аталанта» располагается на 3-й строчке Серии А с 54 очками в активе. «Эмполи» занимает 18-е место с 21-м баллом.

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