«Ювентус» летом намерен подписать Тонали

Туринскийнамерен летом укрепить свой состав полузащитником

Сейчас 24-летний игрок выступает в АПЛ за «Ньюкасл», который не против его отпустить в случае выгодного предложения.

По данным Sport Mediaset, в сделке также будет участвовать опорник «Ювентуса» Дуглас Луис, который никак не может пробиться в основной состав «старой синьоры».

Многое в этом трансфере будет зависеть от того, как далеко пройдут туринцы в Лиге чемпионов, так как свободных денег в клубе нет, а надо еще продлить аренду Рандаля Коло Муани на следующий сезон.

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Также «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Кенана Йылдыза, чтобы получить средства на трансфер Тонали.