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    Роберт Левандовский«Лас-Пальмас» — «Барселона». Онлайн
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    «Ювентус» летом намерен подписать Тонали

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    Туринский «Ювентус» намерен летом укрепить свой состав полузащитником Сандро Тонали.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    Сейчас 24-летний игрок выступает в АПЛ за «Ньюкасл», который не против его отпустить в случае выгодного предложения.

    По данным Sport Mediaset, в сделке также будет участвовать опорник «Ювентуса» Дуглас Луис, который никак не может пробиться в основной состав «старой синьоры».

    Многое в этом трансфере будет зависеть от того, как далеко пройдут туринцы в Лиге чемпионов, так как свободных денег в клубе нет, а надо еще продлить аренду Рандаля Коло Муани на следующий сезон.

    Календарь и таблица Серии А

    Также «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Кенана Йылдыза, чтобы получить средства на трансфер Тонали.

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