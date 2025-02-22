Последние сезоны очные встречи этих команд не приносят много голов. В четырех прошлых играх на двоих соперники забивали не более двух мячей, так что есть вероятность низового исхода. В первом круге «Лилль» и «Монако» вовсе разошлись нулевой ничьей.
«Лилль» в прошлом туре выиграл 2:0 у «Ренна», а «Монако» со счетом 7:1 разгромил дома «Нант». Таким образом, сейчас оппоненты находятся в таблице на расстоянии двух очков друг от друга — 38 пунктов у «Лилля» и 40 баллов у «Монако».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.
- Букмекеры дают 2.20 на победу «Лилля» и 3.25 на победу «Монако».
- Прогноз от ИИ: победит «Монако» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
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