откроют субботний вечер футбола в 23-м туре французской Лиге 1. Начало матча в 19:00 по мск.

Последние сезоны очные встречи этих команд не приносят много голов. В четырех прошлых играх на двоих соперники забивали не более двух мячей, так что есть вероятность низового исхода. В первом круге «Лилль» и «Монако» вовсе разошлись нулевой ничьей.

«Лилль» в прошлом туре выиграл 2:0 у «Ренна», а «Монако» со счетом 7:1 разгромил дома «Нант». Таким образом, сейчас оппоненты находятся в таблице на расстоянии двух очков друг от друга — 38 пунктов у «Лилля» и 40 баллов у «Монако».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.18. Букмекеры дают 2.20 на победу «Лилля» и 3.25 на победу «Монако».

Прогноз от ИИ: победит «Монако» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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