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    «Монако» снова забьет много голов?

    «Лилль» — «Монако»: Гости попытаются вернуться в топ-3 Лиги 1. На что лучше сделать ставку 22 февраля? Ответ — в прогнозе на матч чемпионата Франции с коэффициентом 2.18

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монако»
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    Мика Биерет — нападающий «Монако»
    В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Монако». Поединок пройдет 22 февраля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Февраля 2025 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: Команда замыкает топ-5 в чемпионате Франции, набрав 38 очков за 22 встречи. «Лилль» отстает от 3-й позиции в таблице лишь на 2 балла.

    Интересно, что по результатам домашних встреч команда также располагается на 5-й позиции в лиге, набрав 21 очко при родных трибунах из 33-х возможных. За 11 встреч дома «Лилль» забил 21 гол.

    Лилль — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда обыграла «Ренн» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «Лилль» проиграл «Гавру» (1:2), пропустив по голу в каждой 45-минутке.

    В последних 5-и встречах в рамках Лиги 1 команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Лилль» одолел «Сент-Этьен» (4:1) и «Ниццу» (2:1), а также уступил «Страсбургу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Митчел Баккер (перебор желтых), Итан Мбаппе, Тиагу Сантос, Самуэль Умтити и Эдон Жегрова (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Лилль» проводит неплохой сезон, команда вполне способна побороться за место в топ-3 чемпионата, которое позволит команде выступать в Лиге чемпионов.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных противостояниях «Лилль» проиграл «Монако» лишь однажды. За этот период команды дважды сыграл вничью, а «Лилль» победил дважды.

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монегаски» располагаются на 4-й позиции Лиги 1 с 40 очками в активе после 22-х встреч. «Монако» отстает от 2-й позиции на 6 баллов.

    К слову, в гостях команда выступает не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 8-е место в лиге. «Монако» набрал только 14 очков из 30-и возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. По итогам противостояния «Монако» завершил свое выступление на турнире.

    В последних 3-х встречах в рамках Лиги 1 команда дважды победила и однажды проиграла. За этот период «Монако» разгромил «Нант» (7:1), обыграл «Осер» (4:2), а также уступил ПСЖ (1:4).

    Не сыграют: Фоларин Балоган, Александр Головин, Сунгуту Магасса и Джордан Тезе (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Монако» выступает не очень стабильно в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Команда все еще претендует на топ-3 Лиги 1, но «монегаскам» необходимо чаще набирать очки.

    По ходу нынешнего сезона «Монако» приобрел нападающего Мику Биерета из «Штурма», которых с ходу стал основным. Этот форвард уже забил 7 голов в 5-и встречах Лиги 1.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах Лиги 1 «Лилль» трижды победил

    • За последние 2 матча во всех турнирах «Монако» забил 10 голов

    • В последних 5-и очных противостояниях «Монако» обыграл «Лилль» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 2.10, победа «Монако» — 3.20, ничья — за 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Монако» откроет счет в матче.

    Ставка: «Монако» забьет 1-й гол за 2.18.

    Прогноз: В последнее время «Монако» выступает довольно результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.97.

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