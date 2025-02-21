«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: счет матча 5:2, обзор голов

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европыразгромилсо счетом 5:2.

На дубль Луки Сучича и голы Браиса Мендеса, Микеля Оярсабаля и Орри Оскарссона гости ответили точными ударами Адама Буксы и Дарио Осорио.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 83-й минуте и отметился голевой передачей.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Реал Сосьедад — Мидтьюлланн 5:2 Голы: 1:0 Брайс Мендес (5'), 2:0 Лука Сучич (18'), 2:1 Адам Букса (пенальти) (24'), 2:2 Дарио Осорио (38'), 3:2 Лука Сучич (45 + 2'), 4:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (73'), 5:2 Орри Оускарссон (90') Предупреждения: Адам Букса (31'), Паулинью (42'), Jon Olasagasti (66') Удаление: Дани Силва (70')

Таким образом, «Реал Сосьедад» по сумме двух встреч выиграл 7:3 и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.