21 февраля в Виго на стадионе «Балайдос»и «Осасуна» откроют программу 25-го тура испанской Примеры. Начало поединка в 23:00 по мск.

«Сельта» и «Осасуна» не являются соседями в таблице, но при этом у них небольшая разница по очкам. «Кельты» с 29 очками занимают 14-е место, а «памплонцы» с 32 баллами располагаются на 9-й позиции.

Последняя очная встреча завершилась в пользу гостей со счетом 3:2. За 5 последних матчей 3 победы в активе «Осасуны» и только одна на счету «Сельты».

В прошлом туре хозяева добились ничьи 1:1 с «Атлетико» Мадрид, а гости с тем же счетом сыграли с мадридским «Реалом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.84. Букмекеры дают 1.68 на победу «Сельты», 3.90 на ничью и 5.55 на победу «Осасуны».

Искусственный интеллект уверен, что «Сельта» выиграет поединок с результатом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.

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