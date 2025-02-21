«Сельта» и «Осасуна» не являются соседями в таблице, но при этом у них небольшая разница по очкам. «Кельты» с 29 очками занимают 14-е место, а «памплонцы» с 32 баллами располагаются на 9-й позиции.
Последняя очная встреча завершилась в пользу гостей со счетом 3:2. За 5 последних матчей 3 победы в активе «Осасуны» и только одна на счету «Сельты».
В прошлом туре хозяева добились ничьи 1:1 с «Атлетико» Мадрид, а гости с тем же счетом сыграли с мадридским «Реалом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.
- Букмекеры дают 1.68 на победу «Сельты», 3.90 на ничью и 5.55 на победу «Осасуны».
- Искусственный интеллект уверен, что «Сельта» выиграет поединок с результатом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.