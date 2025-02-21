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    Команды порадуют голами

    «Сельта» — «Осасуна»: Ставка (к. 1.84) и прогноз на чемпионат Испании 21 февраля 2025 года

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    Анте Будимир
    25 февраля в 25-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Сельта» и «Осасуна». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Февраля 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 23:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Сельта»

    Турнирное положение: после 24 туров «Сельта» идет на 14-м месте с 29 очками в таблице Примеры.

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Клаудио Хиральдеса сыграли в гостях вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Уже на 7-й минуты «Сельта» получила большинство после удаления игрока «матрасников».

    Сельта — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Тем не менее, ей удалось выйти вперед только на 68-й минуте, когда лидер и капитан галисийцев Яго Аспас реализовал пенальти, незадолго до этого появившись на поле. Но концовка осталась за «Атлетико», который реализовал свой чуть ли не единственный момент на 81-й минуте.

    Ранее была победа над «Бетисом» (3:2) и поражение от «Валенсии» (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Уго Альварес (п), Черви (п).

    Состояние команды: 36-летний Хиральдес пока уверенно справляется с ролью наставника «Сельты». При нем команда демонстрирует красивый качественный футбол, несмотря на довольно скромные финансовые возможности.

    Зимой «Сельту» покинул ее главный бомбардир грек Дувикас, который отправился покорять Серию А за «Комо». Но и без него команда чувствует себя довольно неплохо, получил больше игрового времени его конкурент Пабло Дуран, вернулся в строй после травмы Яго Аспас.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: сейчас «Осасуна» располагается на 9-м месте в таблице Примеры с 32 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 24-м туре команда Висенте Морено смогла остановить мадридский «Реал», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. «Осасуна» пропустила уже на 15-й минуте, но затем получила шанс отыграться после удаления Беллингема в конце в первого тайма.

    Им баски великолепно воспользовались, забив с пенальти на 58-й минуте после точного удара своего главного бомбардира Анте Будимира. Для хорвата этот мяч стал уже 13-м в чемпионате Испании.

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    До этого была ничья с «Мальоркой» (1:1) в Примере и поражение в Кубке Испании от «Реала Сосьедад» (0:2).

    Не сыграют: дисквалифицированы — Аресо (з), Ороз (п).

    Состояние команды: «Осасуна» продолжает проводить отличный сезон и при благоприятных раскладах еще может даже включиться в борьбу за еврокубки. Команда показывает атакующий футбол, много прессингует, с ней играть никому непросто.

    На протяжении всего сезона в отличной форме пребывает 33-летний нападающий Будимир, арендованный у «Баварии» Брайан Сарагоса дорос до сборной Испании. Главной проблемой «Осасуны» по-прежнему остается оборона, у команды 33 пропущенных гола в 24 играх.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Осасуна» дома выиграла со счетом 3:2

    • В прошлом сезоне «Сельта» проиграла на своем поле (0:2), но затем взяла реванш в гостях (3:0)

    • В позапрошлом сезоне «Осасуна» взяла три очка на выезде (2:1), а дома была ничья (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 1,88, а на «Осасуну» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,87, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: обе команды играют в атакующей манер, не испытывают проблем в средней линии и нападении, поэтому от них стоит ожидать забитых мячей. Серьезных потерь в составах нет, в строю лидеры (Будимир, Яго Аспас, Сведберг, Бельтран и другие).

    Основная ставка: обе забьют за 1,84.

    Прогноз: сейчас «Осасуна» точно не слабее «Сельты», поэтому можно рискнуть и заиграть, что она как минимум не проиграет в этой встрече, пусть и не будет в составе полузащитника Аймара Ороса.

    Дополнительная ставка: победа «Осасуны» с форой 0 за 3,30.

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