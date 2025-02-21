Алдонин: Глебов — стержневой игрок

Бывший российский футболистотреагировал на новый клуб. Футболист перешел из «Ростова» в московское «Динамо».

«Время покажет, не хватало ли "Динамо" такого футболиста, как Глебов, и станет ли этот трансфер удачным. Данил — игрок сборной России и находится в хорошем возрасте.

Мне кажется, этот трансфер дороговат для "Динамо". С другой стороны, сделка уже осуществлена. Зачем об этом говорить? У команды большие амбиции бороться за чемпионство, а Глебов — футболист с хорошим объёмом работы и характером. Это стержневой игрок, который может стать хорошим подспорьем», — сказал Алдонин «Чемпионату».